Trump ataca juíza que comanda processo de seu ex-assessor

O presidente dos EUA, Donald Trump, atacou ontem a juíza federal Amy Berman Jackson, que preside o processo contra Roger Stone, seu ex-assessor e confidente. Stone foi considerado culpado, em 15 de novembro, e será sentenciado pela juíza no dia 20.



Por pelo menos duas horas, Trump fez seis postagens em que dizia que a juíza era parcial, ao lembrar que ela condenou Paul Manafort - um consultor político que chefiou sua campanha presidencial, em 2016, e hoje cumpre pena por crimes financeiros -, mas havia inocentado a ex-secretária de Estado Hillary Clinton, em um caso em que ela usou uma conta particular de e-mail para tratar de assuntos do governo.



O ex-assessor de Trump mentiu em depoimento ao Congresso sobre seus contatos com o site WikiLeaks em um vazamento de e-mails democratas durante a última eleição presidencial. (Com agências internacionais).



As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.