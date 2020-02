Quatro pessoas morrem em queda de pequeno avião na Colômbia

Um avião bimotor caiu nesta quarta-feira (12) pouco depois de decolar do aeroporto Guaymaral, no norte da capital colombiana, Bogotá, e os quatro ocupantes morreram, informaram autoridades locais.

A aeronave, operada pela empresa Aerotaxi Guaymaral, caiu quando viajava de Bogotá para o município de Villagarzón, no sul do país, informou a Aeronáutica Civil da Colômbia.

O incidente ocorreu nas imediações do terminal aéreo de Guaymaral, e as causas da queda ainda não são conhecidas, de acordo com o órgão.