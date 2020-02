Comunicado do Business Wire :GSMA

Desde a primeira edição do Mobile World Congress em Barcelona, em 2006, a GSMA conseguiu reunir a indústria, governos, ministros, formuladores de políticas, operadoras e líderes do setor em todo o amplo ecossistema.

Com o devido respeito ao ambiente seguro e saudável de Barcelona e do país anfitrião hoje, a GSMA cancelou o MWC Barcelona 2020 porque a preocupação global relacionada ao surto do coronavírus, a preocupação com viagens e outras circunstâncias impossibilita a realização do evento.

Os grupos interessados da cidade anfitriã respeitam e compreendem esta decisão.

A GSMA e os grupos interessados da cidade anfitriã continuarão a trabalhar juntos e a se apoiar mutuamente para o MWC Barcelona 2021 e edições futuras.

Nossa solidariedade neste momento está com os afetados na China e no mundo inteiro.

Mais atualizações da GSMA estão em nosso site e podem ser encontradas em www.mwcbarcelona.com.

