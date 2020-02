Os principais índices da Bolsa de Nova York alcançaram níveis inéditos nesta quarta-feira, em um mercado menos preocupado com as consequências econômicas do novo coronavírus chinês.

O índice industrial Dow Jones teve alta de 0,94%, a 29.551,42 pontos. o tecnológico Nasdaq avançou 0,90%, a 9.725,96 pontos, e o S&P; 500 subiu 0,65%, a 3.379,45.