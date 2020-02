Comunicado do Business Wire :Mavenir

A NEC Corporation (NEC), líder na integração de TI e tecnologias de rede, e a Mavenir, o único fornecedor de software de rede 4G/5G nativo da nuvem de ponta a ponta do setor para provedores de serviços de comunicação (CSPs), anunciaram uma colaboração para entregar uma solução 5G Open virtualizada RAN (vRAN) ao mercado corporativo japonês. Isso abrirá oportunidades da Rede 5G Local/Privada para empresas, autoridades regionais e outras organizações.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20200212005780/pt/

Sob essa colaboração, a NEC e a Mavenir trabalharão em conjunto no desenvolvimento de negócios 5G Open vRAN e Local 5G e estabelecerão um ecossistema simples e econômico no mercado. A colaboração reunirá a experiência da NEC em integração de TI, redes e sistemas e a tecnologia de rede nativa em nuvem comprovada em campo da Mavenir.

A Mavenir oferece uma solução Open vRAN que fornece diferenciação estratégica, permitindo que as Unidades de Rádio Remoto (URS) de múltiplas fontes trabalhem com o software Cloud Base Band virtualizado e em contêiner sobre Ethernet Fronthaul (FH), usando a interface aberta O-RAN, superando as restrições tradicionais das especificações proprietárias de jardins murados usadas por outros fornecedores de equipamentos tradicionais.

"Estamos empolgados em colaborar com a NEC, à medida que avançamos em direção a redes abertas e virtualizadas", disse Pardeep Kohli, presidente e diretor executivo da Mavenir. "O vRAN da Mavenir e o rádio da NEC se unem naturalmente para trazer soluções novas e inovadoras ao mercado corporativo japonês de forma rápida e fácil."

A NEC promove ativamente um modelo aberto e virtualizado de infraestrutura em suporte à era 5G, utilizando TI, orquestração e conhecimento de rede. Além disso, o ecossistema da NEC contribui para o vRAN por meio de testes de interoperabilidade entre equipamentos de vários fornecedores que são compatíveis com as especificações de fronthaul do O-RAN.

"A combinação de ativos e conhecimentos avançados da Mavenir e da NEC nos permitirá oferecer soluções 5G Open vRAN de ponta a ponta e 5G Local/Privado, incluindo uma solução avançada de rede 5G para o ecossistema e soluções verticais que atendem às necessidades de uma grande variedade de clientes corporativos", disse Nozomu Watanabe, vice-presidente sênior da NEC.

Essa colaboração conjunta continuará a fornecer soluções de valor agregado para clientes em todo o mundo. Uma visão geral dessa colaboração será apresentada durante o MWC Barcelona 2020 no estande da NEC, Hall 3, 3M30.

Sobre a Mavenir

A Mavenir é o único fornecedor de software de rede nativo em nuvem de ponta a ponta que tem como objetivo acelerar a transformação de redes de software e redefinir a economia de redes para provedores de serviços de comunicação (Communications Service Provider, CSP) ao oferecer um portfólio abrangente de produtos completos em todas as camadas do conjunto de infraestrutura de rede. Desde camadas de aplicação/serviço de 5G até núcleo de pacote e RAN, a Mavenir lidera em matéria de soluções de rede nativas na nuvem evoluídas, possibilitando que usuários finais realizem experiências inovadoras e seguras. Aproveitando os avanços dos primeiros atuantes no mercado em VoLTE, VoWiFi, Advanced Messaging (RCS), Multi-ID, vEPC e OpenRAN vRAN, a Mavenir acelera transformação de redes para mais de 250 clientes CSP em mais de 140 países, os quais atendem uma parcela superior a 50% dos assinantes do mundo.

Nós incorporamos arquiteturas tecnológicas e modelos de negócios inovadores e revolucionários que promovem agilidade, flexibilidade e velocidade de serviços. Com soluções que impulsionam a evolução da NFV para obter economia de escala na internet, a Mavenir oferece soluções para CSPs com geração de receita, redução de custos e proteção de receita. Saiba mais em www.mavenir.com

-0- *T Mavenir, o logotipo em M e CloudRange são marcas comerciais de titularidade da Mavenir Systems, Inc. Copyright © 2020 Mavenir Systems, Inc. Todos os direitos reservados. *T

Sobre a NEC Corporation

A NEC Corporation é uma líder na integração de tecnologias de rede e TI que beneficiam negócios e pessoas em todo o mundo. O Grupo NEC oferece globalmente "Soluções para a Sociedade" que promovem a segurança, proteção, eficiência e a equidade da sociedade. Na mensagem corporativa da empresa - "Orquestrando um mundo mais brilhante", a NEC visa ajudar a resolver um amplo conjunto de questões desafiadoras e criar um novo valor social para o mundo em mudança de amanhã. Para mais informações, visite a NEC em https://www.nec.com.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20200212005780/pt/

Mavenir: Maryvonne Tubb Mavenir PR@mavenir.com +81-3-3798-6511

NEC: Joseph Jasper NEC Corporation j-jasper@nec.com

© 2020 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.