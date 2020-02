Comunicado do Business Wire :Interactive Brokers Group, Inc.

Interactive Brokers Group, Inc. (Nasdaq: IBKR) anunciou hoje que criou um Bond Scanner com o fim de ajudar a encontrar os melhores preços de títulos de modo mais fácil e transparente para clientes e não clientes.

"Acreditamos que oferecemos os preços mais baixos de títulos disponíveis. Os investidores devem acessar nosso Bond Scanner em ibkr.com/bonds, filtrar por títulos de interesse e ligar ao seu corretor para comparar", disse Steven Sanders, Vice-Presidente Executivo de Marketing e Desenvolvimento de Produtos da Interactive Brokers.

"Os clientes se beneficiam de agregar cotações de preços de diversos locais eletrônicos e revendedores institucionais", acrescentou. "Não ampliamos spreads nem taxas ou margens de lucro ocultas. Enquanto algumas empresas cobram uma margem de lucro grande e oculta, cobramos comissões extremamente baixas e transparentes. Os clientes da IBKR podem fornecer liquidez aos mercados de títulos e melhorar os preços ao inserir suas próprias ordens pendentes no book."

Além de preços transparentes e baixos demais, a empresa oferece uma enorme variedade de produtos de renda fixa, incluindo um universo completo de títulos do governo dos EUA, mais de 38.000 títulos corporativos globais, 851.000 milhões de títulos municipais, 33.000 CDs, 1.900 títulos soberanos não americanos , mais futuros de renda fixa e opções de renda fixa. A Interactive Brokers utiliza tecnologia sofisticada para conectar sua plataforma Trader Workstation (TWS) a diversos locais principais eletrônicos de negociação de títulos, incluindo BondDesk, Knight BondPoint, MuniCenter, NYSE BONDS e Tradeweb.

Os investidores de renda fixa da Interactive Brokers pagam 10 pontos-base pelos primeiros US$ 10.000 em valor nominal de títulos corporativos com um mínimo de US$ 1,00 e 2,5 pontos-base em valor nominal adicional. A taxa combinada de 20 títulos com um valor nominal de US$ 20.000 custaria US$ 12,50 em comissões da IBKR. Para os títulos municipais, os investidores pagam 5 pontos-base nos primeiros US$ 10.000 em valor nominal, com um mínimo de US$ 1,00 e 1,25 pontos-base em valor nominal adicional. A taxa combinada de 20 títulos com um valor nominal de US$ 20.000 custaria US$ 6,25 em comissões da IBKR.

"Incentivamos os investidores de renda fixa a aceitar o IBKR Bond Challenge e buscar títulos que possuam ou estejam interessados em comprar. Verifique os rendimentos disponíveis e ligue para seu próprio corretor a fim de comparar nossos baixos custos com o que seu corretor está cobrando", disse Sanders.

Com o novo Bond Scanner, você pode:

-- Pesquisar um período de vencimento e localizar rendimentos de títulos.

-- Rastrear títulos corporativos por setor ou por estado em busca de títulos municipais.

-- Definir valores para rendimentos máximo e mínimo, para o pior.

-- Definir um universo de títulos com alto rendimento ou grau de investimento.

-- Utilizar filtros de classificação da Moody's e da S&P; para avaliar risco x retorno.

-- Rastrear rapidamente títulos de empresas, CDs, títulos do tesouro e municipais ao clicar o botão "tipo de título".

Para mais informação, acesse ibkr.com/bonds

Sobre a Interactive Brokers Group, Inc.:

As afiliadas da Interactive Brokers Group fornecem execução comercial automatizada e custódia de valores mobiliários, commodities e câmbio 24 horas por dia, em mais de 125 mercados em diversos países e moedas, de uma única conta de investimento integrada do IBKR para clientes em todo o mundo. Atendemos investidores individuais, fundos de cobertura, grupos comerciais proprietários, consultores financeiros e corretores de introdução. Nossas quatro décadas de foco em tecnologia e automação nos permitiram equipar nossos clientes com uma plataforma exclusivamente sofisticada a fim de gerenciar suas carteiras de investimentos com o menor custo, segundo a análise dos Best Online Brokers da Barron, 25 de fevereiro de 2019. Nós nos esforçamos para oferecer a nossos clientes preços de execução vantajosos e ferramentas de negociação, gestão de riscos e portfólios, instalações de pesquisa e produtos de investimento, todos com baixo ou nenhum custo, posicionando-os para obter retornos superiores aos investimentos.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20200212005648/pt/

Pela Interactive Brokers Group, Inc.

Mídia: Kalen Holliday, 203-618-4069 ou media@ibkr.com

Investidores: Nancy Stuebe, 203-618-4070

© 2020 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.