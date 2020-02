Comunicado do Business Wire :I Squared Capital

O Conselho Administrativo da I Squared Capital anunciou hoje a designação de Harsh Agrawal, Mohamed Adel El-Gazzar e Thomas Lefebvre como parceiros. Sadek Wahba, Presidente e Sócio-Gerente da I Squared Capital, disse: "Trabalho com nossos novos parceiros há mais de 14 anos e tenho orgulho de fazer parte deste extraordinário grupo, cujo talento combinado contribuiu muito para o sucesso da empresa." Gautam Bhandari, Sócio-Gerente da I Squared Capital, acrescentou que: "Nossos novos parceiros ajudaram a transformar a I Squared Capital em uma vibrante plataforma mundial, com US$ 13,6 bilhões em ativos sob gestão." Adil Rahmathulla, Sócio-Gerente da I Squared Capital também declarou que, "A próxima etapa oferece oportunidades animadoras de crescimento e espero trabalhar com Harsh, Mo e Thomas nos próximos anos para executar nossa estratégia de longo prazo." A Squared Capital terá agora seis parceiros mundiais liderando a empresa.

A I Squared Capital é uma empresa de gestão independente de investimentos em infraestrutura global, com foco em energia, serviços públicos, telecomunicações, transporte e infraestrutura social nos EUA, América Latina, Europa e Ásia. A empresa tem sede em Miami, com escritórios em Hong Kong, Londres, Nova Délhi, Nova York e Singapura.

Sobre a I Squared Capital: I Squared Capital é uma empresa de gestão independente de investimentos em infraestrutura global, com foco em energia, serviços públicos, telecomunicações, transporte e infraestrutura social nas Américas, Europa e Ásia. A empresa possui escritórios em Hong Kong, Londres, Miami, Nova Délhi, Nova York e Singapura.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20200212005596/pt/

Andreas Moon Diretor Geral e Chefe de Relações com Investidores +1 (786) 693-5739 andreas.moon@isquaredcapital.com

© 2020 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.