Ex-patinadora Nathalie Péchalat é candidata à presidência da Federação Francesa de Esportes no Gelo

A ex-patinadora Nathalie Péchalat será candidata à presidência da Federação Francesa de Esportes no Gelo (FFSG), envolvida em um escândalo de assédio sexual e abalada pela demissão do presidente Didier Gailhaguet, informou Péchalat à AFP nesta quarta-feira (12), confirmando uma informação do diário esportivo L'Equipe.

A bicampeã europeia de patinação artística no gelo (2011, 2012), aposentada em 2014, confirmou a informação, mas não quis dar mais declarações. A eleição acontecerá em 14 de março.

No sábado, o presidente da FFSG, Didier Gailhaguet, entregou o cargo a pedido da ministra do Esporte da França, Roxana Maracineanu.

A demissão ocorreu após Sarah Abitbol, medalhista mundial, acusar o técnico Gilles Beyer de tê-la estuprado quando a patinadora tinha entre 15 e 17 anos, nos anos 1990-1992.

Péchalat, 36 anos, é membro de uma associação fundada para prevenir a violência sexual no esporte, mas, ironicamente, era integrante do mesmo clube de Paris onde Beyer treinava.