Privado de aniversário pelo COVID-19, chinês ameaça ato de imolação

Furioso por ter sido forçado a cancelar a festa de aniversário por causa da epidemia do novo coronavírus, um chinês ameaçou atear fogo ao corpo com um cinto de fogos de artifício, informou a agência de notícias Xinhua.

Por medo de contágio, as reuniões estão proibidas em toda a China desde o fim de janeiro. Aterrorizados pelo COVID-19, muitos chineses preferem ficar em casa.

Este não é o caso de um morador de Chongqing (sudoeste), que havia programado um banquete de 10 mesas para o aniversário no fim do mês passado. Mas as autoridades locais informaram que a festa não poderia acontecer devido à epidemia.

Furioso, o homem, de 59 anos, compareceu ao comitê de seu bairro (unidade do regime comunista a nível residencial), informou a agência oficial.

Ele cobriu a cintura com fogos de artifício e espalhou gasolina no corpo antes de exibir um isqueiro, "ameaçando o comitê do bairro para que autorizasse o banquete de aniversário", completou a agenda de notícias.

A Promotoria o acusou na terça-feira de desordem pública, acrescentou a agência Xinhua.

A epidemia de pneumonia COVID-19 provocada pelo coronavírus infectou desde dezembro quase 45.000 pessoas na China. Mais de 1.110 pessoas morreram no país.