Biden, do favoritismo à derrocada na abertura da corrida democrata

Em uma semana, o ex-vice-presidente dos Estados Unidos Joe Biden passou do topo à beira do precipício.

Favorito durante meses para a receber a indicação democrata para disputar a Casa Branca, o ex-vice de Barack Obama se apresentava como um estadista de peso e o mais bem preparado de seu partido para derrotar Donald Trump em novembro.

Depois de liderar as pesquisas em nível nacional, este veterano da política viu suas ambições em risco.

Amargando um quarto lugar no "caucus" de Iowa, Biden recebeu um novo golpe na terça-feira (11), com um surpreendente quinto lutar na primária de New Hampshire, segundo projeções da imprensa americana.

Biden já esperava pelo mau desempenho e descartou passar a noite neste estado do nordeste do país.

Sem ânimo para festa, seguiu para a Carolina do Sul, onde espera virar a página na primária que acontece no fim do mês. Neste reduto eleitoral, o ex-companheiro de Obama por dois mandatos conta com o apoio da população afro-americana, setor crucial para se vencer uma eleição democrata.

Com a ascensão do esquerdista Bernie Sanders - senador pelo estado vizinho de Vermont que ganhou em New Hampshire e ficou em segundo lugar por uma estreita margem em Iowa -, Biden começa a enfrentar uma corrida de obstáculos pela indicação da legenda mais difícil do que se anunciava inicialmente. Este processo termina em julho,na Convenção do Partido Democrata.

Em uma embaraçosa reviravolta, Biden, de 77 anos, também foi ultrapassado, em New Hampshire, por Pete Buttigieg, um ex-prefeito moderado de uma pequena cidade do Meio-Oeste, de apenas 38 anos, vitorioso em Iowa. Também em New Hampshire foi superado pela pragmática senadora Amy Klobuchar. E por pouco não fica atrás da senadora progressista Elizabeth Warren.

Ninguém na história moderna do processo de indicação democrata venceu o jogo depois de ter um desempenho tão fraco na abertura das primárias.

Uma pesquisa da Universidade de Monmouth publicada na terça-feira (11) mostra que o percentual nacional de Biden caiu quase pela metade, passando de 30% antes do "caucus" de Iowa para 16% esta semana.

Na média das sondagens mais recentes feita pelo site RealClearPolitics em todo país, Biden aparece com 20,4% de apoio, perdendo para Sanders (23%) o primeiro lugar que ocupou por mais de um ano.

"Não sei se vi uma semana mais triste em uma campanha do que a de Joe Biden em New Hampshire", disse à AFP o profesor de Ciência Política Dante Scala, da Universidade de New Hampshire.

"Os eleitores gostavam bastante de Joe Biden, mas não havia devoção", comentou. "Então, quando decepcionou em Iowa, foram buscar outros candidatos", completou Scala.

- Esperança com afro-americanos e latinos -

Tudo isso marca uma queda impressionante para o favorito do "establishment" do partido e profundamente respeitado entre os democratas por seus oito anos ao lado do popular Obama.

Biden argumentou, com razão, que nem Iowa nem New Hampshire, etnicamente menos diversos do que a maioria dos outros 48 estados, são um bom indicativo da corrida democrata e do eleitorado do partido.

Recuperar-se deste duplo fracasso vai demandar, porém, uma notável persistência e concentração.

Sua energia ao longo da campanha foi alvo de escrutínio. Na terça, ficou trancado com seus assessores em vez de ir às ruas em busca de votos.

No último debate, admitiu que perderia New Hampshire, violando a regra não escrita do otimismo eterno. E, recentemente, voltou-se contra uma eleitora que o questionou, chamando-a de "uma mentirosa soldado pony com cara de cachorro".

Discursando na Carolina do Sul, onde buscou refúgio após o desastre de New Hampshire, Biden insistiu em que ainda está na briga.

"Acabamos de ouvir os dois primeiros de 50 estados. Dois. Não é toda nação, nem metade da nação, nem um quarto da nação", disse a seus seguidores. "Para mim, essa é a campanha de abertura, não a campanha de encerramento", frisou.

Com comícios marcados para o final da semana em Nevada, antes do "caucus" de 22 de fevereiro, ele lembrou que ainda falta ouvir muitas vozes.

"Até agora não ouvimos os eleitores mais engajados do Partido Democrata, a comunidade afro-americana e o segmento da sociedade de mais rápido crescimento, a comunidade latina", afirmou.