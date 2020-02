Países e territórios afetados pelo novo coronavírus

Segue a lista dos países e territórios que notificaram casos de contágio do novo coronavírus, da mesma família da Sars, desde seu surgimento em dezembro, na cidade Wuhan, na província chinesa de Hubei.

Fora da China continental, incluindo as regiões autônomas de Hong Kong e Macau, foram confirmados quase 500 casos de contágio em 30 países e territórios. Até o momento, não há registro de casos na América Latina, nem na África.

- CHINA -

Um total de 44.653 pessoas foram infectadas na China continental. E ao menos 1.113 morreram.

Quase todas as mortes aconteceram na província de Hubei, local do surgimento da epidemia, que tem Wuhan como capital. As autoridades confirmaram óbitos em outras áreas do país, incluindo a capital Pequim. Entre os mortos fatais está um cidadão americano, que seria a primeira vítima fatal estrangeira confirmada.

Uma pessoa morreu em Hong Kong, onde foram detectados, ao menos 49 casos.

Em Macau foram registrados dez casos.

- ÁSIA -

Japão: 202 casos, 174 a bordo do cruzeiro "Diamond Princess" (um deles, argentino), que está em quarentena no litoral de Yokohama. Outro caso foi confirmado à bordo do cruzeiro "Westerdam", que se dirigia ao Japão.

Singapura: 47 casos

Tailândia: 32 casos

Coreia do Sul: 28 casos

Taiwan: 18 casos

Malásia: 18 casos

Vietnã: 14 casos

Índia: 3 casos

Filipinas: 3 casos, entre eles um morto em Manila

Nepal: 1 caso

Sri Lanka: 1 caso

Camboja: 1 caso

- OCEANIA -

Austrália: 15 casos

- AMÉRICA DO NORTE-

Canadá: 7 casos

Estados Unidos: 13 casos.

- EUROPA -

Alemanha: 16 casos

França: 11 casos

Reino Unido: 8 casos

Itália: 3 casos

Rússia: 2 casos. Os dois já receberam alta.

Espanha: 2 casos

Bélgica: 1 caso

Finlândia: 1 caso

Suécia: 1 caso

- ORIENTE MÉDIO -

Emirados Árabes Unidos: 8 casos