Comunicado do Business Wire :MyHeritage

O MyHeritage, serviço líder para a descoberta do seu passado e o empoderamento do seu futuro, anunciou hoje o lançamento do MyHeritage In Color?, um recurso inovador que colore automaticamente fotos em preto e branco produzindo resultados incríveis. As fotos são coloridas usando a sofisticada tecnologia de aprendizagem profunda que atualmente é exclusiva do MyHeritage.

O MyHeritage In Color? gera fotos coloridas muito semelhantes à realidade com uma atenção excepcional aos detalhes. A tecnologia foi treinada usando milhões de fotos e desenvolveu a compreensão do nosso mundo e suas cores. Os resultados são mais realistas e de uma qualidade superior aos resultados gerados por outras ferramentas de colorização automática disponíveis atualmente. As fotos em preto e branco continuarão intactas e não serão modificadas pelo processo de colorização, que gera novas fotos junto às originais.

A tecnologia de colorização das fotos foi licenciada pelo MyHeritage da DeOldify, criada pelos engenheiros de software Jason Antic e Dana Kelley. A tecnologia é baseada no Self-Attention Generative Adversarial Networks (SAGAN), apresentado em maio de 2018. Uma versão anterior da tecnologia do DeOldify foi disponibilizado por Antic ao domínio público em novembro de 2018. Antic e Kelley fizeram sua atualização em maio de 2019. Desde então, Antic e Kelley têm aprimorado e refinado a tecnologia comercialmente. Sua última versão produz fotos coloridas de qualidade sem precedentes e está atualmente disponível apenas no MyHeritage.

"As fotos coloridas pelo MyHeritage In Color? são de tirar o fôlego. Unindo-se às nossas ferramentas de genealogia, bilhões de registros históricos e tecnologias de correspondências automáticas, este incrível recurso ajuda a cumprir nossa missão de trazer o passado de volta à vida," disse Gilad Japhet, Fundador e CEO do MyHeritage. "Pessoalmente, tem sido muito emocionante para mim ver minhas fotos de família em preto e branco reimaginadas em cores pela primeira vez. As reações de meus familiares com quem as compartilhei, tanto jovens como velhos, são impagáveis. Milhões de pessoas agora poderão ver quão legal história da família realmente é."

"Depois de dedicar os últimos anos desenvolvendo a tecnologia de colorização de fotos e perseguindo obsessivamente sua perfeição, estamos empolgados em ver a DeOldify integrada à plataforma de história da família do MyHeritage, para que pessoas possam revelar novas informações das suas fotos de família antigas", disse Jason Antic, co-criador da DeOldify. "Nos identificamos com a visão do MyHeritage de ajudar todos a entenderem sua história da família e nossa tecnologia dará às pessoas uma conexão mais profunda com aqueles que vieram antes deles. Estamos genuinamente muito animados em formar uma parceria com uma empresa que tem uma missão tao admirável e está feliz em nos ajudar a aprimorar ainda mais nossa tecnologia nos próximos anos."

Integração invisível com árvores genealógicas

Milhões de pessoas ao redor do mundo usam o MyHeritage para explorar sua história da família, digitalizar e preservar suas fotos antigas e fazer seu upload nas árvores genealógicas online. Usuários já carregaram centenas de milhões de fotos em preto e branco na plataforma do MyHeritage, aprimorando-as com metadata e marcando indivíduos que aparecem nelas. Com o MyHeritage In Color?, usuários agora poderão colorir fotos históricas em segundos e experimentar uma conexão ainda mais profunda com sua história da família como nunca antes.

Colorização está disponível nos álbuns de foto online do MyHeritage bem como no app gratuito para iOS e Android do MyHeritage, que é a ferramenta perfeita para escanear fotos antigas em álbuns físicos e convertê-las para mídia digital. Fotos coloridas podem ser compartilhadas facilmente com familiares e amigos no Facebook, Twitter, Whatsapp e outras mídias sociais.

Como parte do compromisso de preservar a autenticidade de documentos históricos, o MyHeritage diferencia fotos coloridas eletronicamente das fotos originalmente tiradas em cores, usando um símbolo no canto inferior esquerdo das fotos processadas. Mesmo sendo altamente realistas, fotos coloridas automaticamente têm cores simuladas, o que significa que elas podem ser diferentes das cores originais. O MyHeritage espera que essa prática responsável seja adotada por outros que usam tecnologia de colorização de fotos.

MyHeritage In Color? é um recurso gratuito no MyHeritage. Várias fotos podem ser coloridas de graça, depois das quais o uso deste recurso requerirá a aquisição de uma assinatura.

Sobre o MyHeritage

O MyHeritage é a plataforma, líder mundial, de descoberta da história da família. Com bilhões de registros históricos e perfis de árvores genealógicas, e tecnologias sofisticadas de correspondências, o MyHeritage permite que usuários descubram seu passado e empoderem seu futuro. Lançado em 2016, o DNA do MyHeritage se tornou um dos maiores bancos de dados de DNA do consumidor, com mais de 3,8 milhões de pessoas. Sendo Launched in 2016, MyHeritage DNA has become one of the world's largest consumer DNA databases, with more than 3.8 million people. Como o principal serviço do mundo que combina história da família e testes de DNA para genealogia e saúde, o MyHeritage está em uma posição única para oferecer aos usuários uma experiência de descoberta significativa que une seu passado, presente e futuro. Disponível em 42 idiomas, o MyHeritage é o teste de DNA e serviço de história da família mais popular da Europa. www.myheritage.com.br

O MyHeritage In Color? pode ser acessado no site www.myheritage.com.br/incolor.

