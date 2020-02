Irã nega dimensão militar em seu programa espacial

O ministro da Defesa do Irã, Amir Hatami, negou nesta quarta-feira as acusações do governo dos Estados Unidos contra o programa espacial de Teerã, que segundo Washington teria uma dimensão militar.

"O tema dos veículos lançadores de satélites é uma questão civil", disse o ministro, de acordo com a agência estatal IRNA, poucos dias após o lançamento frustrado de um satélite iraniano.

"Podemos utilizar um satélite com fins de defesa, mas o veículo lançador espacial é um tema que não é, de maneira alguma, de defesa. É um direito absoluto e definido da nação iraniana", completou.

"Não há nenhuma proibição no mundo contra este programa espacial", disse o ministro.

O Irã lançou no domingo um novo satélite de observação científica, chamado Zafar, mas não conseguiu colocá-lo em órbita.

Na terça-feira, o chefe da diplomacia americana, Mike Pompeo, acusou o Irã de querer reforçar sua capacidade na área de mísseis balísticos com o lançamento de satélites.

"As tecnologias utilizadas para colocar satélites em órbita são praticamente idênticas e intercambiáveis com as que são usadas para os mísseis balísticos intercontinentais", disse.

Hatami, no entanto, disse que o Irã prosseguirá com o programa espacial e prevê o lançamento de uma nova versão do satélite Zafar em 2021.

"O Zafar 2, levando em consideração seu peso, será lançado pelo Simorgh", disse o ministro, em referência ao foguete utilizado para o lançamento de domingo passado.