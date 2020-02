O ministro da Defesa do Irã, Amir Hatami, negou nesta quarta-feira as acusações do governo dos Estados Unidos contra o programa espacial de Teerã, que segundo Washington teria uma dimensão militar.

"O tema dos veículos lançadores de satélites é uma questão civil", disse o ministro, de acordo com a agência estatal IRNA, poucos dias após o lançamento frustrado de um satélite iraniano.