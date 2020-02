Comunicado do Business Wire :Tubi

Tubi (www.tubi.tv), o maior serviço gratuito de vídeo sob demanda (AVOD) suportado por anúncios do mundo, anunciou hoje um crescimento recorde para 2019. Somente em dezembro, a empresa viu seus usuários ativos mensais (Monthly Active Users, MAU) crescer para 25 milhões e o Tempo total de exibição (TVT) disparar para mais de 163 milhões de horas assistidas - um aumento de 160% em relação ao ano anterior1. Além disso, a empresa acelerará seus gastos com conteúdo em 2020 para ultrapassar os nove dígitos, para expandir ainda mais sua atual biblioteca de conteúdos de grandes estúdios, indies e produtores de TV de todo o mundo. Atualmente, a Tubi trabalha com mais de 250 parceiros de conteúdo, incluindo a Warner Bros., Paramount e Lionsgate.

A empresa teve um rápido crescimento internacional. Ano após ano, no Canadá e na Austrália, houve um aumento de 357% no TVT - e no próximo ano o Tubi será lançado em territórios adicionais, incluindo México e Reino Unido. Recentemente, a Tubi anunciou uma parceria com uma das maiores emissoras do México - TV Azteca - para fornecer conteúdo em espanhol, que inclui suas séries mais populares e suporte a vendas de publicidade. A Tubi também anunciou um acordo global com um dos maiores fabricantes mundiais de TVs - Hisense - para incluir com destaque a Tubi como parte de sua plataforma Vidaa.

Em 2019, a Tubi aumentou seu número de funcionários para mais de 229 funcionários em período integral, um aumento de 78% em relação a 2018. A empresa irá adicionar rapidamente mais funcionários no próximo ano, à medida que a Tubi continuar sua expansão no mercado interno e internacional.

"Nosso crescimento ao longo do ano passado é um testemunho claro do sucesso de nossa estratégia focada em um mercado agora desordenado", disse Farhad Massoudi, diretor executivo da Tubi. "Estamos entusiasmados porque o mundo todo abraçou a Tubi como um complemento ao vídeo por assinatura e pretendemos oferecer uma biblioteca ainda maior de conteúdo premium em 2020."

O Tubi está disponível em dispositivos móveis Android e iOS, Amazon Echo Show, Google Nest Hub Max, Comcast Xfinity X1, Cox Contour e em dispositivos OTT, como Amazon Fire TV, Vizio TVs, Sony TVs, Samsung TVs, Roku, Apple TV, Chromecast, Android TV, Xbox One e PlayStation 4, e em breve nas TVs Hisense em todo o mundo. Os consumidores também podem assistir ao conteúdo do Tubi na web em www.tubi.tv.

Sediada em São Francisco, a Tubi (www.tubi.tv) é o maior serviço de vídeo sob demanda suportado por anúncios do mundo, com mais de 20.000 filmes e programas de televisão de quase todos os principais estúdios de Hollywood. O serviço oferece aos fãs de filmes e programas de televisão uma maneira fácil de descobrir novos conteúdos disponíveis gratuitamente. Atualmente disponível nos EUA, Canadá e Austrália, o Tubi pode ser acessado em mais de 25 dispositivos, incluindo Amazon FireTV, Roku, Comcast Xfinity, Cox Contour, iOS, Android e muitos outros. Uma lista completa de dispositivos pode ser encontrada aqui: https://tubitv.com/static/devices. A Tubi é apoiada pela Foundation Capital, Cota Capital e Jump Capital, bem como pelo investidor estratégico TEGNA Ventures.

1 O MAU foi calculado usando o número de dispositivos únicos que interagiram com o aplicativo Tubi. Este número não inclui nenhuma covisualização ou outros cálculos. Além disso, o MAU e o TVT são baseados em interações apenas com aplicativos da marca Tubi e não incluem players ou clipes incorporados.

