Comunicado do Business Wire :Ingram Micro Inc.

A Ingram Micro Inc. anunciou hoje que continua seu compromisso de ser a parceira preferida na América Latina, com investimentos contínuos em toda a região, com o objetivo de criar e oferecer valor comercial ainda mais sustentável para seus parceiros e clientes de canal.

"Continuamos investindo em nossa organização da América Latina para oferecermos melhor suporte a nossos parceiros e clientes de canal, capacitando-os a criar e expandir o sucesso de maneiras que pareceriam impossíveis", disse Daniela Rosa, diretora executiva, diretora executiva do país do setor de Exportação da Ingram Micro.

Alimentando o sucesso de seus negócios na América Latina, a Ingram Micro continuou incorporando mais vendas, recursos técnicos e financeiros exclusivos à região, além de expandir sua equipe de soluções avançadas na sede de Miami. Nos últimos seis meses, a Ingram Micro da América Latina adicionou mais de 40 líderes executivos em toda a região, com mandato para ajudar a desenvolver e implantar programas em um portfólio crescente de soluções sob demanda e de alto valor, incluindo nuvem, segurança cibernética, centros de dados e Internet das Coisas, além de serviços e treinamento profissionais.

Como parte desse compromisso contínuo, no início deste ano, a empresa anunciou um novo centro de excelência (Center of Excellence, COE) na Cidade do México. O novo COE oferece treinamento especializado, pré e pós-venda, suporte, arquitetura de solução e consultoria para todo o ecossistema de parceiros e clientes do canal da Ingram Micro na América Latina, e conquistou as certificações de marca necessárias para atender às necessidades do mercado atual.

Além disso, o depósito da Ingram Micro em Miami foi certificado recentemente como zona de comércio exterior. A nova certificação está gerando mais benefícios em todo o ecossistema de canais da Ingram Micro na América Latina.

"A Ingram Micro da América Latina está se fortalecendo a cada ano e continuará superando as expectativas, antecipando, ouvindo e respondendo às necessidades de negócios de nossos parceiros, clientes e associados", disse Rosa. "Estamos orgulhosos de servir como um parceiro de negócios indispensável para o canal e estamos comprometidos em continuar investindo em nosso sucesso mútuo."

