Comunicado do Business Wire :Cayman Finance

A Cayman Finance tem o prazer de possuir os principais clientes e empresas de serviços profissionais do mundo realizando negócios nas Ilhas Cayman e queríamos atualizar às partes interessadas sobre melhorias importantes no regime de fundos de investimento das Ilhas Cayman.

As Ilhas Cayman são o principal domicílio internacional para fundos de investimento globais, fundos de investimento abertos e fechados.

O fundo de investimento das Ilhas Cayman é o meio de investimento coletivo mundial preferido pelos investidores na América do Norte, Reino Unido, China, Japão, Oriente Médio, América Latina e muitos outros países. É utilizado por investidores internacionais para agregar investimentos em países ao redor do mundo para facilitar o co-investimento mundial eficiente e a gestão de ativos. De fato, 70% dos fundos de investimento fora dos EUA, administrados por consultores registrados na CVM dos EUA, estão nas Ilhas Cayman.

O Governo das Ilhas Cayman agora modernizou e aprimorou ainda mais a supervisão dos fundos de investimento mediante atualizações na Lei de Fundos Mútuos (Revisão 2020) ("MFL") que continua a regular os fundos de investimento abertos e a introdução da Lei de Fundos Privados 2020 ("PFL") que agora traz fundos de investimento abertos e fechados ao âmbito de regulamentação pela Autoridade Monetária das Ilhas Cayman ("CIMA").

Estas mudanças legislativas são uma resposta à evolução das regulamentações mundiais, impulsionadas principalmente pela Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico, pela Força-Tarefa de Ação Financeira da União Europeia e do Caribe. As Ilhas Cayman respondem consistentemente a mudanças globais como estas com uma abordagem ponderada e equilibrada, permitindo a rápida adesão à evolução dos principais padrões regulatórios e padrões contra a lavagem de dinheiro e melhores práticas.

Os fundos de investimento regulamentados pela CIMA se beneficiam de um ambiente regulatório reconhecido a nível mundial, baseado em padrões internacionais e nas melhores práticas oferecidas por meio de uma abordagem baseada em risco, equilibrada e proporcional.

A MFL e a PFL fornecem fundos de investimento abertos e fechados, de capital fechado, que se qualificam como Fundos Privados sob a legislação, com um período de transição de seis meses para registro a partir de 7 de fevereiro de 2020.

O setor de fundos de investimento das Ilhas Cayman, o Governo e a CIMA estão comprometidos em apoiar perfeitamente os clientes com a mesma experiência de alta qualidade que tornou as Ilhas Cayman a líder em fundos de investimento globais, trabalhando em estreita cooperação com nossos clientes e parcerias de negócios, para obter o registro com eficiência e pontualidade destes fundos.

Os contatos de serviços profissionais das Ilhas Cayman a clientes poderão ajudá-los com qualquer dúvida técnica que possam ter ou em qualquer outra assistência que possam necessitar.

