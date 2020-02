Mais 39 casos do novo coronavírus em navio de cruzeiro atracado no Japão

Mais 39 passageiros que estão a bordo do navio de cruzeiro Diamond Princess, que está atracado no Japão, foram diagnosticados com o novo coronavírus, informou nesta quarta-feira (noite de terça no Brasil), o ministro da Saúde japonês, Katsunobu Kato.

Agora, o total de infectados é de 174 pessoas, entre os cerca de 3.700 passageiros e tripulantes que estão na embarcação que chegou na segunda-feira ao porto de Yokohama, ao sudoeste de Tóquio.

"Dos 53 novos resultados de testes, 39 pessoas foram consideradas positivas", disse o ministro à imprensa, acrescentando que um membro da equipe de quarentena também havia sido infectado pelo vírus.