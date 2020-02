Comunicado do Business Wire :SpeeDx

A SpeeDx Pty Ltd, desenvolvedora de diagnósticos clínicos inovadores para apoiar os melhores resultados dos pacientes, anunciou hoje que levantou US$ 15 milhões em investimentos adicionais em ações da série B da Northpond Ventures, sediada nos EUA. Esse investimento vem com um aumento de 21,22% no valor da empresa.

"As soluções de diagnóstico molecular da SpeeDx estão tendo um profundo impacto global nas áreas de DSTs, marcadores de resistência a antibióticos e doenças respiratórias", afirmou Michael P. Rubin, MD, Ph.D., fundador e CEO da Northpond Ventures. "Já vimos como suas soluções de diagnóstico para doenças infecciosas podem se traduzir em um aprimoramento do gerenciamento de pacientes, e a Northpond Ventures está entusiasmada por continuar essa parceria, à medida que o SpeeDx aumenta sua presença global".

Nos EUA, o SpeeDx está finalizando os ensaios clínicos para seu principal produto ResistancePlus MG, detectar o STI Mycoplasma genitalium (Mgen) e marcadores genéticos ligados à resistência a antibióticos do tratamento comum da linha de frente do macrólido. As taxas de resistência na infecção por Mgen estão aumentando constantemente em todo o mundo, levando a infecções de difícil tratamento. 1-3 Recomendações para testes de resistência para melhor informação, como decisões de tratamento podem ser encontradas nas diretrizes de gerenciamento da Mgen em todo o mundo.4-9 Uma parceria recente com a Cepheid também viu o desenvolvimento de ResistancePlus MG na plataforma GeneXpert® (disponível na Austrália, Nova Zelândia e partes da Europa), como parte de seu programa de cartuchos FleXible, este produto foi lançado no final de 2019 e está fornecendo aos médicos informações oportunas para ajudar no gerenciamento de infecções por Mgen e seguir as diretrizes de gerenciamento.

O diretor financeiro da SpeeDx, Bhavin Raval, afirmou: "à medida que expandimos rapidamente e firmamos mais parcerias de colaboração, esses financiamentos adicionais apoiarão os investimentos estruturais e de processos necessários para garantir um forte crescimento de pipeline e serviços ao longo deste ano e além".

Os testes pré-clínicos estão sendo concluídos na preparação para o início de ensaios clínicos nos EUA para ResistancePlus® GC - um teste para determinar a suscetibilidade de infecções por gonorréia ao tratamento com ciprofloxacina. Este teste recebeu a designação Breakthrough Device (Dispositivo inovador) pelo FDA, que acelerará o processo de registro. Isso fornecerá aos médicos e pacientes a opção de usar ciprofloxacina em vez de ceftriaxona, um dos últimos antibióticos disponíveis para infecções por gonorréia resistentes a vários medicamentos.

A SpeeDx desenvolveu um portfólio de testes de diagnóstico molecular, principalmente para doenças infecciosas, que fornece recursos de identificação e orientação terapêutica. A empresa está sediada na Austrália, com escritórios em Austin e Londres e distribuidores em toda a Europa. A SpeeDx é especializada em soluções de diagnóstico molecular que vão além da simples detecção, oferecendo informações abrangentes para um melhor gerenciamento do paciente. A inovadora tecnologia de reação em cadeia da polimerase em tempo real (qPCR) conduziu estratégias de detecção e preparação de multiplex líderes de mercado. Os portfólios de produtos concentram-se no diagnóstico multiplex para infecção sexualmente transmissível (DST), marcadores de resistência a antibióticos e doenças respiratórias. Para obter mais informações sobre o SpeeDx, consulte: https://plexpcr.com

A Northpond Ventures é uma empresa líder global em inovação voltada para a ciência, dedicada a criar e capacitar empresas inovadoras em ciências da vida e tecnologia. Desde a sua fundação, a Northpond Ventures aumentou para se tornar um dos investidores mais ativos nas ciências da vida e nas indústrias de diagnóstico molecular e é muito ativa em todas as disciplinas relacionadas à saúde e indústrias afiliadas. Seus investimentos visam os maiores cientistas, inovadores e empreendedores nos setores de ciências da vida, diagnóstico, IA e aprendizado de máquina, terapêutica e afiliados. A Northpond possui mais de US $ 500 milhões em capital comprometido, com mais de 20 empresas representadas em seu portfólio. Para mais informações, visite: npv.vc.

