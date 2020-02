Comunicado do Business Wire :Project Management Institute

Aqueles que subestimam o gerenciamento e o desempenho do projeto o fazem por seu próprio risco operacional, de acordo com o recém-lançado Instituto de Gerenciamento de Projetos (PMI) Pulse of the Profession® relatório intitulado À Frente da Curva: Forjando uma Cultura Focada no Futuro. O relatório revelou que uma média de 11,4% do investimento é desperdiçado devido ao fraco desempenho do projeto e enfatizou que as organizações que subestimam o gerenciamento de projetos como uma competência estratégica para impulsionar as mudanças relatam uma média de 67% a mais de seus projetos que falham completamente.

"A nova década está introduzindo um mundo cheio de questões complexas que exigem que os líderes organizacionais reimaginem não apenas a natureza do trabalho, mas como o trabalho é realizado", disse Mike DePrisco, vice-presidente de experiência e soluções globais. "Nesta nova era, os projetos individuais não são mais vistos como separados, mas adjacentes às operações na forma como o trabalho é realizado e os problemas são resolvidos."

Esses anos Pulse of the Profession O relatório analisa de perto os fundamentos que podem fazer - ou quebrar - o sucesso de uma organização. A notícia positiva é que mais da metade (53%) das organizações pesquisadas em Pulse dizem que colocam uma alta prioridade na construção de uma cultura receptiva à mudança. E quando se trata de mudar, as três áreas que os líderes executivos identificaram como as mais importantes para alcançar sucesso no futuro foram: agilidade organizacional (35%); escolher as tecnologias certas para investir (32%); e garantir habilidades relevantes (31%).

PMI está estimulando a comunidade profissional a otimizar como o trabalho é realizado, concentrando-se em três principais tópicos:

-- Pratique ser ágil: Agilidade organizacional significa ser ágil e aberto a mudanças para lidar melhor com a incerteza e fornecer resultados. Isso também significa que as organizações precisam estar prontas para aprender rapidamente e se orientar para o próximo, a fim de estarem melhor posicionadas para o futuro.

-- Invista em tecnologia... e pessoas: Tecnologias disruptivas como IA e aprendizado de máquina são tão inteligentes quanto as pessoas por trás delas. Executivos e líderes de projeto devem ter treinamento, processos e talento para realizar o trabalho corretamente. Pulse os dados mostram que aproximadamente seis em cada 10 (61%) dos entrevistados relatam que suas organizações fornecem treinamento em gerenciamento de projetos e cerca de metade (47%) possui uma carreira definida para profissionais do projeto. Mais da metade (51%) ainda exige que os profissionais do projeto possuam algum tipo de certificação para sua função.

-- Não se limite por título ou área funcional: Com tantas mudanças, os executivos estão se voltando cada vez mais para os líderes de projetos para ajudá-los a transformar ideias em realidade. Os gerentes de projeto de hoje têm uma mistura de habilidades técnicas, de liderança, de negócios digitais para avaliar o progresso, revisar os resultados e defender o cliente. Na economia de projeto, os gerentes de projeto precisarão dividir os silos entre as áreas de função de uma organização para liderar equipes multidisciplinares de pessoas.

"De muitas maneiras, a organização é seus projetos - liderados por uma variedade de títulos, executados através de uma variedade de abordagens e focados em fornecer valor financeiro e social", disse DePrisco. "Na economia de projeto, muitas organizações consideram o gerente de projeto o especialista que pode implantar tecnologias globais e mobilizar os membros da equipe certos para ajudar a empresa a se mover mais rapidamente e a obter resultados."

Leia mais na pesquisa mais recente do Pulse of the Profession, À Frente da Curva: Forjando uma Cultura Focada no Futuro, em www.PMI.org/Pulse.

Sobre a pesquisa Pulse of the Profession® do PMI

Realizado desde 2006, as PMI's Pulse of the Profession® é a principal pesquisa global de profissionais de gerenciamento de projetos. O Pulse traça as principais tendências do gerenciamento de projetos agora e no futuro. Possui uma pesquisa de mercado original que relata feedback e insights de gerentes de projetos, programas e portfólio, além de uma análise de dados de terceiros.

A edição 2020 do Pulse destaca feedback e insights de 3.060 profissionais de projeto, 358 executivos seniores e 554 diretores de gerenciamento de projetos de diversos setores, incluindo tecnologia da informação (TI), serviços financeiros, governo, manufatura, energia, construção, saúde e telecomunicações. Os entrevistados abrangem o mundo inteiro, incluindo América do Norte, Europa, Oriente Médio, África, ASEAN (Associação das Nações do Sudeste Asiático), China, Índia, América Latina e Caribe.

Sobre o Project Management Institute (PMI)

O Project Management Institute (PMI) é a associação líder mundial para aqueles que consideram o gerenciamento de projetos, programas ou portfólio como sua profissão. Por meio de advocacia, colaboração, educação e pesquisa globais trabalhamos para preparar mais de três milhões de profissionais em todo o mundo para a Economia de Projetos: a economia futura do trabalho e indivíduos são organizados em torno de projetos, produtos, programas e fluxos de valor. Com 50 anos de fabricação, trabalhamos em quase todos os países do mundo para aprimorar carreiras, melhorar o sucesso organizacional e amadurecer ainda mais a profissão de gerenciamento de projetos através de padrões, certificações, comunidades, recursos, ferramentas, pesquisa acadêmica, publicações e profissionais reconhecidos mundialmente, cursos de desenvolvimento e oportunidades de networking. Como parte da família PMI, o ProjectManagement.com cria comunidades globais on-line que oferecem mais recursos, melhores ferramentas, redes maiores e perspectivas mais amplas. Acesse www.PMI.org, www.projectmanagement.com, www.facebook.com/PMInstitute e no Twitter @PMInstitute

