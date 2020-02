Comunicado do Business Wire :VELO3D

VELO3D e Honeywell Aerospace, líder no uso de tecnologias de Fabricação Aditiva (AM), com amplo conhecimento em várias plataformas e aplicativos, anunciou uma parceria para qualificar o sistema Sapphire da VELO3D como plataforma de fabricação viável para produção de impressão 3D de componentes de aeronaves. O sistema Sapphire foi selecionado por suas capacidades exclusivas para construção de geometrias altamente complexas sem necessidade de estruturas de suporte. Isto permite que os clientes se beneficiem de melhorias substanciais de tempo, custo e qualidade.

Sample additively manufactured parts demonstrate how VELO3D's unique metal printing process can produce geometries that were previously impossible; applications include aviation, oil & gas, aerospace and other industrial markets.

O sistema Sapphire da VELO3 estará nas instalações da Honeywell Aerospace em Phoenix. O processo de qualificação está em curso e com foco na INCONEL, uma superliga de níquel adequada a temperaturas extremas. A VELO3D irá oferecer sua experiência no desenvolvimento de conjuntos de parâmetros adequados à Honeywell Aerospace para concluir a qualificação de material com uso do sistema Sapphire a fim de obter propriedades ideais do material. É previsto que o processo de qualificação esteja concluído no terceiro trimestre deste ano.

"Estamos qualificando o sistema Sapphire da VELO3D com o objetivo de imprimir geometrias que não podem ser fabricadas em impressoras 3D em metal existentes. Sua tecnologia ajudará a Honeywell a desenvolver novas aplicações de peças de produção, além de atender a nossos requisitos de materiais para qualificação", disse o Dr. Söeren Wiener, Diretor Sênior de Tecnologia e Operações Avançadas da Honeywell Aerospace. "Pretendemos qualificar este equipamento mediante testes de repetibilidade em nosso ambiente de produção, incluindo construção e pós-processamento, a fim de gerar um conjunto aceitável de dados de propriedades de material e qualificação de hardware de voo."

"A capacitação geométrica que podemos oferecer a clientes como a Honeywell Aerospace permite que imprimam o que parecia ser 'peças impossíveis' e, no entanto, realizar com um forte argumento comercial de custo aprimorado e melhor qualidade", disse Benny Buller, Fundador e diretor executivo da VELO3D. "Estamos entusiasmados em fazer parceria com a Honeywell para demonstrar que a impressão 3D em metal é um método viável de fabricação em produção para uma ampla gama de aplicações de uso final."

