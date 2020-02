Comunicado do Business Wire :PCI Pharma Services

PCI Pharma Services (PCI), uma importante fornecedora global de soluções em cadeia de suprimentos farmacêuticos e biofarmacêuticos, anunciou hoje a aquisição da Bellwyck Pharma Services (Bellwyck), com sede em Toronto, Canadá. Com 25 anos de experiência, a Bellwyck é líder em embalagens primárias e secundárias, além de rotulagem para mercados de ensaios clínicos e medicamentos comerciais. A aquisição adicionará quatro instalações em conformidade com GMP à rede da PCI nos EUA, Alemanha e Canadá. Com o Canadá e a Alemanha em terceiro e quarto lugares no mundo para o número total de ensaios clínicos, respectivamente,1 esta aquisição aumenta muito o alcance global dos serviços da PCI nos principais mercados.

"Estamos muito felizes em receber a equipe da Bellwyck na família PCI", disse Salim Haffar, diretor executivo, PCI Pharma Services. "A paixão pelos pacientes, a equipe talentosa e a abordagem inovadora em relação aos desafios dos clientes, tudo está perfeitamente alinhado com o nosso objetivo e estratégia global, pois a PCI se esforça muito para ser a ponte entre as terapias que mudam vidas e pacientes no mundo inteiro. Estamos particularmente empolgados com esta aquisição, que expandirá os nossos negócios clínicos em todo o mundo e fornecerá aos nossos clientes acesso a locais na Europa continental e no Canadá, além de nossas instalações existentes."

As soluções clínicas e comerciais da cadeia de suprimentos da Bellwyck refletem os principais recursos existentes da PCI, que incluem extensa embalagem de ensaios clínicos, rotulagem e logística para estudos de Fases I a IV, assim como embalagens comerciais de serviço completo. Com a adição da Bellwyck, a PCI agora contará com 25 instalações de BPF na América do Norte, Europa e Ásia-Pacífico e empregará mais de 3.700 associados altamente treinados.

"Estamos muito satisfeitos que a Bellwyck esteja se unindo à equipe da PCI e prevemos uma integração perfeita para os nossos funcionários e clientes", disse Jeff Sziklai, diretor executivo da Bellwyck Pharma Services. "Temos um foco compartilhado em inovação, qualidade, serviço excepcional e em nossos funcionários. Unir as forças com uma líder global do setor, como a PCI, é um grande passo à frente para a Bellwyck. Esperamos ajudar a acelerar o crescimento global dos negócios clínicos da PCI, tirando proveito de nossa reputação de soluções inovadoras e personalizadas de ensaios clínicos para os nossos clientes."

A aquisição da Bellwyck para estabelecer uma presença no Canadá e na Alemanha ressalta ainda mais a estratégia global e o compromisso da PCI em ser o parceiro de escolha para atender às necessidades do mercado de seus clientes. A adição da Bellwyck marcará a terceira aquisição da PCI fora dos EUA em três anos, demonstrando o compromisso contínuo da empresa com o crescimento, expansão geográfica e atendimento a pacientes do mundo inteiro.

A PCI, com sede na Filadélfia, Pensilvânia, pertence principalmente ao Partners Group em nome de seus clientes, com os investidores parceiros Thomas H. Lee Partners e Frazier Healthcare.

A Bellwyck contratou a PricewaterhouseCoopers Corporate Finance Inc. como consultora financeira nesta transação.

Sobre a PCI Pharma Services

O setor global de assistência médica confia na PCI para as soluções de desenvolvimento de medicamentos, que aumentam a velocidade de comercialização de seus produtos e as oportunidades de sucesso comercial. Somente a PCI traz a experiência comprovada que vem com mais de 50 lançamentos bem-sucedidos de produtos por ano, e mais de cinco décadas no setor da saúde. A tecnologia de ponta e o investimento contínuo permitem à PCI atender às necessidades globais de desenvolvimento ao longo do ciclo de vida do produto - desde os ensaios clínicos da Fase I até a comercialização e o fornecimento contínuo. Nossos clientes nos veem como uma extensão de seus negócios e um parceiro de colaboração, com o objetivo compartilhado de aprimorar a vida dos pacientes. Para mais informações, acesse www.pciservices.com ou siga-nos no Twitter em @PCI_Social.

