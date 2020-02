Comunicado do Business Wire :IDEMIA

IDEMIA, líder mundial em identidade aumentada, anunciou que sua tecnologia de detecção de vivacidade recebeu a certificação de nível 1 e 2 do iBeta, um dispositivo de teste independente de terceiros, segundo as normas ISO/IEC 30107-3.

Os testes foram conduzidos pelo provedor de garantia de qualidade independente, iBeta, concluídos em dezembro de 2019. O método de teste simulava o registro de um usuário em um sistema de autenticação biométrica, em que usuários autênticos consentiam que fotos e vídeos de seu semblante fossem utilizados em tentativas de falsificar o sistema (teste de nível 1) e também o uso de artefatos mais sofisticados, como silicone, látex e máscaras de plástico (teste de nível 2).

Os dispositivos de teste não conseguiram acessar o sistema utilizando nenhum dos ataques de apresentação, o que significa que a tecnologia de detecção de vivacidade da IDEMIA alcançou uma taxa de erro de classificação de apresentação de ataques (APCER) de 0%.

IDEMIA's SmartBio® e WebBioServer® como kits de desenvolvimento de software aproveitam a tecnologia de detecção de animação, permitindo que os clientes ofereçam soluções de verificação de identidade multicanal por aplicativos de celular Android e iOS, ou por navegadores de web em computadores ou dispositivos móveis.

Cada vez mais, bancos, operadoras de telefonia móvel e outros provedores de serviços estão sob pressão para oferecer a seus clientes uma jornada digital remota de integração. A adoção em massa de dispositivos móveis com sensores biométricos, combinada com a ampla cobertura de banda larga em todo o mundo, possibilita esta transformação.

Entretanto, a integração remota apresenta uma oportunidade aos fraudadores de abrirem uma conta com uso de um ataque de apresentação, quando as informações biométricas falsificadas são apresentadas a um sensor biométrico. Os ataques de apresentação comuns incluem uma imagem ou vídeo falso de um cliente autêntico, máscaras falsas de silicone ou gelatina e impressões digitais falsas.

A detecção de ataque de apresentação (PAD) é de vital importância aos provedores de serviços que desejam proteger seus processos de integração digital e, ao mesmo tempo, reduzir o impacto da fraude. O PAD também ajuda os provedores de serviços a cumprir com os regulamentos contra lavagem de dinheiro (AML) e financiamento contra o terrorismo (CTF), que podem resultar em pesadas multas por parte dos reguladores, caso seus processos sejam considerados inadequados para combater com precisão a fraude.

Até o momento, a IDEMIA é uma das duas empresas em todo o mundo a obter a certificação de nível 2 de detecção de vivacidade.

"Na IDEMIA, nos orgulhamos de nossa capacidade de criar soluções biométricas de ponta capazes de otimizar a jornada digital de um usuário e combater a fraude", disse Muzaffar Khokhar, Vice-Presidente Executivo da Unidade de Negócios Digitais da IDEMIA. "Esta acreditação independente comprova nossa experiência e nos permitirá fornecer um portfólio mais completo de soluções de integração e antifraude a nossos clientes em todo o mundo."

A tecnologia de detecção de vivacidade da IDEMIA está disponível através dos kits de desenvolvimento de software SmartBio® e WebBioServer®, fazendo parte da inovadora plataforma de identidade digital da empresa. A plataforma é uma solução poderosa para empresas e provedores de serviços identificarem, gerenciarem e autenticarem identidades digitais de modo seguro, confiável e conveniente.

O iBeta é o único laboratório de testes biométricos credenciado pelo NIST NVLAP (Código de Laboratório de Testes NVLAP 200962-0). O iBeta desenvolveu um sistema de gestão de qualidade e procedimentos de teste biométrico que são auditados pelo NVLAP (Programa Nacional de Acreditação de Laboratórios Voluntários) em uma avaliação técnica detalhada, segundo a Norma Internacional ISO/IEC 17025:2017.

Sobre a IDEMIA

A IDEMIA, líder mundial em Identificação Aumentada, proporciona um ambiente confiável que permite aos cidadãos e consumidores realizar suas atividades diárias (como pagar, conectar-se e viajar), tanto no espaço físico quanto no digital.

Proteger nossa identidade se tornou uma missão crítica no mundo em que vivemos hoje. Ao defender a Identidade Aumentada, uma identidade que garante privacidade , confiança e transações seguras, autenticadas e verificáveis, reinventamos a maneira como pensamos, produzimos, usamos e protegemos um de nossos maiores ativos - nossa identidade - seja para indivíduos ou para objetos, sempre e onde a segurança for importante. Fornecemos Identidade Aumentada para clientes internacionais dos setores Financeiro, Telecom, Identidade, Segurança Pública e IoT.

Com 13 mil funcionários no mundo todo, a IDEMIA atende clientes em mais de 180 países.

Para mais informação, acesse www.idemia.com / Siga @IDEMIAGroup no Twitter

