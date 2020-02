Na ONU, presidente da autoridade palestina rejeita plano de paz de Trump

O presidente da Autoridade Palestina, Mahmoud Abbas, criticou nesta terça-feira, 11, perante o Conselho de Segurança da ONU, o plano de paz para israelenses e palestinos proposto pelos Estados Unidos. Na sua avaliação, o plano, que foi recusado, é um "queijo suíço Gruyère" e não proporciona soberania ao povo palestino.



"Rejeitamos o plano israelense-palestino", que "questiona os direitos legítimos dos palestinos", disse Abbas enquanto segurava um grande mapa da Palestina com as fronteiras definidas pelo plano de Washington.



O plano de Trump garante que Israel controle uma Jerusalém unificada como capital e não exige o desmantelamento de nenhum assentamento na Cisjordânia. Na ocasião, o presidente dos Estados Unidos disse que Jerusalém seria a capital sagrada e indivisível de Israel e afirmou que Jerusalém Oriental seria constituída a capital de um futuro Estado palestino.



Os palestinos não participaram das negociações desse plano - Abbas se negou a conversar com Trump sobre a proposta.



O principal arquiteto do plano de paz é o genro e assessor de Trump, Jared Kushner, que passou os últimos três anos conversando com lideranças israelenses e com alguns líderes de países do Oriente Médio. (Com agências internacionais)