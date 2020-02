Comunicado do Business Wire :Prometric

Temos o prazer de anunciar que, após um rigoroso processo de revisão, a F5® designou a Prometric® como uma nova parceria de fornecimento do programa "The F5 Certified? Professionals". Segundo o contrato, os candidatos à certificação da F5 terão acesso aos locais de testes seguros da Prometric baseados em computador em todo o mundo, permitindo que a F5 tenha acesso a mais de 100 mercados estratégicos onde anteriormente não tinham presença para testes.

Comentando sobre a nova parceria, o Diretor de Pesquisa da Prometric, Alex Paladino, disse: "A Prometric tem o prazer de ter sido selecionada pela F5 para ser sua nova parceira fornecedora de avaliações. Como usuário de seus produtos, sabemos que os serviços de aplicativos de ponta da F5 conquistaram a empresa com uma reputação merecida de ajudar os candidatos a desenvolver habilidades técnicas a fim de avançar em carreiras e obter certificações de nível superior. Buscaremos aumentar seu sucesso contínuo, alavancando nosso entendimento das necessidades específicas da F5, nossa escala global bem como nossa tecnologia e operações inovadoras."

A F5 irá experimentar os mesmos e principais benefícios de testes e segurança que mais de 300 organizações líderes em certificação e licenciamento confiaram à Prometric para sua gestão. Nossas capacidades de operações e serviços com liderança no setor irão fornecer à base candidata mundial da F5 um ambiente de testes seguro, controlado e consistente em nossos mais de 8.000 locais de testes em todo o mundo, independentemente da localização. Trabalharemos em estreita cooperação com a F5 desde a implementação até a entrega, a fim de garantir que os requisitos do programa sejam totalmente satisfeitos.

O Gerente Sênior de Treinamento e Certificações Globais da F5, Ken Salchow Jr., DBA, disse o seguinte sobre a nova parceria: "À medida que nossos programas continuam a crescer, é importante garantir amplo acesso a nossos candidatos para testar sem sacrificar a segurança e a credibilidade do nosso programa com uso de locais de teste menos seguros. Ao acrescentar a Prometric como uma parceria de entrega confiável, não estamos apenas fornecendo mais acesso em grandes mercados e agregando mercados que antes eram mal atendidos, mas também de modo seguro e confiável, preservando a integridade de nossas avaliações e nosso programa."

Sobre a Prometric

A Prometric, líder mundial no desenvolvimento de testes, fornecimento de testes e serviços candidatos, permite que os patrocinadores de testes em todo o mundo avancem seus programas de credenciamento mediante soluções de desenvolvimento e fornecimento de testes que definem o padrão de qualidade e excelência em serviços. A Prometric oferece uma abordagem abrangente e confiável para assessorar, desenvolver, gerenciar e fornecer programas em um ambiente integrado com tecnologia habilitada na rede de testes mais segura do mundo, incluindo 8.000 locais em mais de 180 países ou através das conveniências de serviços de avaliação online. Para mais informação, acesse www.prometric.com ou siga-nos no Twitter e LinkedIn.

Sobre a F5

F5 e F5 Certified são marcas comerciais ou marcas de serviço da F5 Networks, Inc. nos EUA e em outros países. Todos os outros nomes de produtos e empresas aqui citados podem ser marcas comerciais de seus respectivos proprietários. www.f5.com

