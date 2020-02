Irlanda do Norte celebra seu primeiro casamento homoafetivo

Duas mulheres residentes em Belfast fizeram história nesta terça-feira, tornando-se o primeiro casal do mesmo sexo a se casar na província britânica da Irlanda do Norte, após uma mudança histórica na lei no ano passado.

Robyn Peoples, 26 anos, e Sharni Edwards, 27, se casaram em uma cerimônia à tarde em Carrickfergus, perto da capital da província de Belfast, depois que a nova legislação entrou em vigor na segunda-feira.

A mudança legal ocorreu após uma campanha da ONG Anistia Internacional e de outras organizações associadas da coalizão "Love Equality" (Igualdade do amor), que celebrou este casamento como "um momento histórico para a igualdade na Irlanda do Norte".

"Estamos literalmente vivendo um sonho, é incrível", disse Edwards, uma garçonete de Brighton, na ilha da Grã-Bretanha, à agência de notícias britânica Press Association, após a cerimônia.

"Não esperávamos ser o primeiro casal, é uma coincidência", afirmou.

Sua nova esposa, Peoples, assistente social de Belfast, acrescentou: "Lutamos muito e por muito tempo por oportunidades iguais e agora estamos aqui e é simplesmente incrível".

O casal elogiou os ativistas da campanha "Love Equality", que lideraram anos de esforços para liberalizar as leis matrimoniais na Irlanda do Norte.

Também agradeceram aos políticos que finalmente votaram pela mudança.

Os parlamentares britânicos em Londres alteraram a legislação em julho, quando as instituições semiautônomas da Irlanda do Norte ficaram paralisadas por três anos devido a divergências entre os partidos locais.

A medida, que equiparou esta província ao resto do Reino Unido, enfrentou oposição de um grupo de parlamentares ultraconservadores locais, mas estes falharam em uma tentativa de última hora em outubro para bloquear sua aplicação.