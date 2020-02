Pete Buttigieg, o garoto de South Bend que sonha com a Casa Branca

Pete Buttigieg gosta de lembrar que tudo que ele tinha quando lançou sua campanha presidencial, há um ano, eram quatro pessoas em sua equipe, uma grande ideia e um sobrenome desconhecido e impronunciável.

"Houve céticos, muitos céticos", lembrou ele, depois do "caucus" em Iowa, onde superou por muito pouco o veterano senador de Vermont Bernie Sanders.

"Iowa, você mostrou que esses céticos estavam errados!", exclamou o ex-prefeito de South Bend, Indiana.

Aos 38 anos, apenas três a mais do que a idade mínima para ser presidente, o "prefeito Pete" é movido por uma grande confiança em si mesmo - e que poderia até ser considerada excessiva, não fosse o fato de que aparece em segundo lugar nas pesquisas prévias para a primária de hoje em New Hamsphire.

Ele conta que esta fé em si mesmo não é nova. Buttigieg lembra que levantou a mão, quando um professor perguntou no colégio quem gostaria de ser presidente. Tem certeza de que pode aproveitar este momento.

Representante de uma nova geração e "polo oposto" do presidente republicano Donald Trump, ele quer jogar "o trumpismo na lata de lixo da história, aonde pertence", e começar uma nova era americana.

Não tem experiência política além daquela adquirida nos oito anos que passou à frente da prefeitura de uma cidade de 100.000 habitantes, onde nasceu. Contra isso, argumenta que é o único candidato democrata de peso que serviu no Exército. Seu perfil no Twitter começa com a frase "veterano do Afeganistão".

- Soldado -

Peter Paul Montgomery Buttigieg nasceu em 19 de janeiro de 1982, em South Bend. Seus pais eram professores de inglês na Universidade de Notre-Dame.

Seu pai, especialista no filósofo e teórico marxista Antonio Gramsci, era um imigrante maltês que viajou para os Estados Unidos para obter seu doutorado e lá conheceu a mãe de Pete.

Filho único, Pete se destacava na escola. Foi aceito em Harvard, recebeu uma prestigiosa bolsa Rhodes e passou três anos em Oxford antes de ser recrutado pela consultoria de gestão de elite McKinsey, em 2007.

"Nada particularmente apaixonante", comentou Buttigieg, sobre seu tempo na empresa.

Aos 25 anos, a política o levou de volta para South Bend. Candidatou-se para chefiar o Tesouro de Indiana, mas foi derrotado. Em 2011, conquistou a prefeitura de sua cidade natal, um eventual trampolim para a política nacional.

Reservista da Marinha por vários anos, Buttigieg suspendeu suas funções de prefeito em 2014 e passou sete meses no Afeganistão, onde trabalhou como analista de Inteligência.

Ao ser questionado sobre se usou seu tempo no Exército para promover sua carreira política, disse ao jornal "The Daily" que ele já se fez esta mesma pergunta.

"Se a resposta for sim, isso significaria que o serviço não foi, de alguma maneira, puro?", perguntou, retoricamente.

- Ex-republicanos -

Durante todos estes anos, Buttigieg manteve sua homossexualidade em segredo. Assumiu sua escolha publicamente apenas em 2015, antes de ser reeleito prefeito.

Pelo Hinge, um aplicativo de encontros, conheceu Chasten Glezman, que adotou seu sobrenome depois de se casarem em 2018. O casal diz que quer ter filhos.

"Meu casamento com Chasten me tornou uma pessoa melhor", disse Buttigieg. "Me aproximei mais de Deus", completou.

O pré-candidato democrata cultivou a imagem de um homem do Meio-Oeste: tradicional, devoto (batizado católico, mas assiste a uma igreja episcopal). O programa de comédia Saturday Night Live o representa como tímido e chato.

Seus rivais mostram grande incômodo com frases como "temos que consertar o motor da nossa democracia" e com seus planos para reformar a Constituição e a Suprema Corte.

Os críticos destacam que praticamente não tem apoio entre os eleitores negros, um grupo importante e tradicionalmente democrata.

A ideia do ex-prefeito não é ganhar apenas seus companheiros democratas. Em novembro, tem a intenção de buscar votos do centro entre os desiludidos com Trump, os quais gosta de chamar de "futuros ex-republicanos".

Quando se lançou oficialmente em abril de 2019, Buttigieg falou da "audácia" de sua candidatura à Casa Branca, em uma clara referência à frase de Barack Obama "a audácia da esperança".

"Se você olhar as lições que a história nos dá durante o último meio século, todas as vezes que ganhamos, ou meu partido ganhou, a Casa Branca, foi com um candidato novo na política nacional", afirmou, evocando tanto Obama, quanto Jimmy Carter e Bill Clinton.

Nenhum deles era totalmente inexperiente em política, porém: Carter e Clinton tinha sido governadores, e Obama, senador.

A ala democrata de Obama vê, no entanto, qualidades no jovem prefeito de frases claras e mordazes.

Não muito depois da vitória de Trump, a revista "The New Yorker" perguntou a Obama sobre a sucessão no Partido Democrata.

Obama mencionou os senadores Tim Kaine e Kamala Harris e acrescentou: "E depois vem esse cara em South Bend, Indiana. O prefeito". Mas não conseguiu lembrar, ou pronunciar, seu nome.