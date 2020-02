EUA acusa Irã de melhorar mísseis através de satélites

O secretário de Estado dos Estados Unidos, Mike Pompeo, acusou o Irã nesta terça-feira de melhorar sua capacidade de mísseis com o lançamento de satélites e prometeu mais pressão sobre a República Islâmica.

"Os Estados Unidos continuarão a reunir apoio em todo o mundo para enfrentar a irresponsável atividade de mísseis balísticos do regime iraniano, e continuaremos a impor uma enorme pressão sobre o regime para mudar seu comportamento", afirmou Pompeo em comunicado.

O Irã lançou no domingo um novo satélite de observação científica, embora não tenha conseguido colocá-lo em órbita, no âmbito de um programa espacial "pacífico" de acordo com Teerã, mas que os Estados Unidos consideram uma "provocação".

O lançamento ocorreu em um contexto de tensões entre o Irã e os Estados Unidos após a retirada de Washington, em maio de 2018, do acordo nuclear com Teerã, e agravadas nas últimas semanas após o assassinato pelos EUA do general iraniano Qassem Soleimani.