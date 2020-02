OMS realiza encontro com especialistas para avançar no combate ao coronavírus

A Organização Mundial de Saúde (OMS) convocou especialistas de fora da entidade nesta terça-feira para discutir testes, medicamentos e vacinas promissoras, que podem ajudar a conter o surto de coronavírus. O novo vírus foi identificado apenas no fim do ano passado na cidade chinesa de Wuhan e não há medicamentos ou vacinas licenciados para ele.



Vários laboratórios têm desenvolvido testes de diagnóstico, mas não há testes rápidos disponíveis para a doença. Mais de 300 cientistas devem participar remotamente da reunião de dois dias em Genebra, que começa nesta terça-feira. Até agora, o vírus já infectou mais de 43 mil pessoas e deixou 1.007 mortos, com 99% dos casos na China.



Diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus afirmou que a epidemia era uma "grande emergência" para a China, mas também uma "ameaça muito grave para o restante do mundo". Ele disse que ainda há uma janela de oportunidade para enfrentar o surto. Especialistas, por sua vez, avaliam que pode levar meses ou mesmo anos até que qualquer tratamento ou vacina seja desenvolvida. Fonte: Associated Press.