Comunicado do Business Wire :Mohamed Bin Zayed International Robotics Challenge

A Universidade de Ciência e Tecnologia de Khalifa, organizadora do Desafio Internacional de Robótica Mohamed Bin Zayed, anunciou que um total de 30 equipes competirão no MBZIRC 2020, a segunda edição da competição bienal de US$ 5 milhões a ser realizada de 23 a 25 de fevereiro em Abu Dhabi,Emirados Árabes Unidos,paralelamente à4ª edição da Exposição de Sistemas Não Tripulados (Unmanned System Exhibition, UMEX) e Exposição e Conferência de Simulação e Treinamento (Simulation & Training Exhibition and Conference, SIMTEX) 2020.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20200211005558/pt/

MBZIRC 2020 will reveal the latest innovations in robotics and AI applications (Photo: AETOSWire)

Cerca de 500 especialistas em robótica de 30 equipes internacionais representando Europa, América do Norte, Ásia, Austrália e Emirados Árabes Unidos estão se preparando para a etapa final do MBZIRC 2020. Eles competirão em quatro categorias icônicas que testarão as habilidades técnicas avançadas de IA incorporadas. A competição, a ser realizada no Centro Nacional de Exposições de Abu Dhabi (Abu Dhabi National Exhibition Center, ADNEC), incluirá três desafios e um Grand Challenge do tipo triatlo.

O Dr. Arif Sultan Al Hammadi, vice-presidente executivo da Universidade de Ciência e Tecnologia de Khalifa, disse: "Com base no sucesso da edição inaugural do MBZIRC 2017, a segunda edição trará um total de 30 equipes para os Emirados Árabes Unidos para exibirem suas inovações avançadas em algumas das principais tecnologias de robótica. Esses finalistas representam as principais instituições acadêmicas e de pesquisa de renome internacional com laboratórios de robótica consolidados. Acreditamos que o MBZIRC 2020 apresentará o melhor da criatividade em robótica e será um atestado de sua reputação como uma competição global líder."

O foco do Desafio 1 do MBZIRC é a segurança de drones, testando se uma equipe de veículos aéreos não tripulados (Unmanned Aerial Vehicles, UAVs) consegue rastrear, capturar e neutralizar autonomamente os UAVs invasores.

O Desafio 2 testará como uma equipe de UAVs e uma de veículo terrestre não tripulado (Unmanned Ground Vehicle, UGV) podem trabalhar juntas para localizar, escolher, transportar e montar autonomamente diferentes tipos de objetos em forma de tijolo para construir estruturas predefinidas, em um ambiente externo.

O Desafio 3 avaliará como uma equipe de UAVs e uma de UGV trabalharão juntas para extinguir autonomamente uma série de incêndios simulados em um prédio urbano. O Grand Challenge exige que os UAVs e UGVs participem de um evento do tipo triatlo, combinando os Desafios 1, 2 e 3.

Para saber mais informações, visite os sites http://www.mbzirc.com/ e http://www.ku.ac.ae/

*Fonte: AETOSWire

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20200211005558/pt/

APCO Worldwide Abdullah Al Sayed,Diretor de contas, +971504887044 aalsayed@apcoworldwide.com

© 2020 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.