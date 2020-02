UE adverte Londres contra 'ilusões' sobre serviços financeiros

O negociador-chefe da UE sobre o Brexit, Michel Barnier, advertiu Londres, nesta terça-feira (11), contra qualquer "ilusão" sobre a praça dos serviços financeiros em uma futura relação entre o Reino Unido e o continente.

O assunto deve ser negociado este ano.

"Não deve haver ilusão sobre esta questão: não haverá equivalência geral, global, ou permanente, sobre os serviços financeiros", disse ele na Eurocâmara, em Estrasburgo.

O ex-ministro francês reiterou, assim, que a retirada do Reino Unido da UE implica mudanças en todos os setores.

"O Brexit faz os serviços britânicos perderem seu passaporte financeiro" no bloco, frisou.

Barnier deixou a porta aberta, porém, para que se busque um lugar para os serviços financeiros baseados no "importante" bairro de negócios londrino da City, assegurando que as equivalências serão concedidas caso a caso.

"É o que fazemos com Canadá, Estados Unidos, Japão. (...) Não vejo por que não funcionaria com o Reino Unido", comentou o responsável por negociar, por parte da UE, a futura relação comercial pós-Brexit.

Ambas as partes têm até 31 de dezembro para chegar a um acordo. O Reino Unido deixará, então, de aplicar as normas europeias, e as empresas financeiras britânicas perderão o passaporte que lhes permite operar livremente no bloco.

Pouco antes, o ministro britânico das Finanças, Sajid Javid, havia manifesstado a vontade do Reino Unido de construir uma "relação duradoura" com a UE neste setor, mas estabelecendo suas próprias regras.

"Não seguiremos mais as regras estabelecidas pelos outros, mas respeitaremos os mais altos padrões internacionais de regulação financeira", garantiu Javid, em um artigo de opinião no jornal da City.

Ele assegura, assim, que Reino Unido e UE devem chegar a um acordo para junho de 2020 sobre um regime de equivalência das regras, para limitar as perturbações após o fim do período de transição.

"Cada parte atribuirá equivalências apenas se acreditar que os regulamentos do outro lado são compatíveis, mas compatíveis não quer dizer idêntico", insistiu o ministro do governo Boris Johnson.

Em resposta às preocupações da City sobre um frágil sistema de equivalências, Javid assegurou que deseja "estabelecer normas e formas de trabalhar com a UE para as próximas décadas" e uma "relação duradoura".

Também nesta terça, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, convidou o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, a buscar um futuro acordo comercial mais ambicioso, embora tenha advertido que todo pacto tem suas regras.

"Me surpreendeu ouvir o primeiro-ministro do Reino Unido falar do modelo australiano. A União Europeia não tem acordos comerciais com a Austrália", comentou Von der Leyen diante dos eurodeputados.

A UE negocia, atualmente, um acordo comercial com o país austral.

"No momento", contudo, isso acontece "nos termos da Organização Mundial do Comércio (OMC)", explicou a presidente da Comissão.

"Se esta for a escolha britânica, estamos bem com isso, sem qualquer dúvida (...) O Reino Unido pode decidir se conformar com menos, mas, pessoalmente, penso que deveriam ser mais ambiciosos", acrescentou.

Von der Leyen advertiu ainda que os acordos comerciais implicam o respeito das normas e que a UE tentará evitar uma concorrência desleal.

"Ainda temos nossas normas, que devem ser respeitadas", frisou.