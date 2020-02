Manifestantes e policiais entram em confronto no Líbano

As forças de segurança libanesas lançaram gás lacrimogêneo nesta terça-feira (11), em Beirute, além de usarem jatos d'água para dispersar manifestantes perto do Parlamento - observou um correspondente da AFP.

A Casa estuda o plano do governo antes de uma votação de confiança.

Centenas de manifestantes reunidos no centro da capital tentaram impedir o acesso dos deputados ao Parlamento. Também denunciaram o novo governo liderado por Hassan Diab, que não responde às demandas da contestação.

Desde 17 de outubro, uma mobilização que denuncia uma classe política corrupta e incompetente sacode o país.

A grande crise econômica se somou à crise política: demissões em massa, restrições bancárias drásticas e uma forte desvalorização da libra libanesa no mercado paralelo.

Nesta terça-feira, as forças de segurança reforçaram seu dispositivo ao redor do Parlamento, com blocos de concreto para bloquear várias ruas no centro da capital. A medida não impediu confrontos e tumultos.

No Twitter, o Exército estimou que "atos de vandalismo e ataques a propriedades públicas e privadas minam as reivindicações, impedem a concretização das demandas e não refletem a liberdade de expressão".

O primeiro-ministro Hassan Diab e seu governo formado em 21 de janeiro precisam enfrentar inúmeros desafios, especialmente no nível econômico, com uma dívida próxima de US$ 90 bilhões, mais de 150% do PIB.