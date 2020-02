UE pede ao Reino Unido acordo comercial mais ambicioso

A titular da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, convidou o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, nesta terça-feira (11), a buscar um futuro acordo comercial mais ambicioso, embora tenha advertido que todo pacto tem suas regras.

"Me surpreendeu ouvir o primeiro-ministro do Reino Unido falar do modelo australiano. A União Europeia não tem acordos comerciais com a Austrália", comentou Von der Leyen diante da Eurocâmara em Estrasburgo.

A UE negocia, atualmente, um acordo comercial com o país austral.

"No momento", contudo, isso acontece "nos termos da Organização Mundial do Comércio (OMC)", explicou a presidente da Comissão.

"Se esta for a escolha britânica, estamos bem com isso, sem qualquer dúvida (...) O Reino Unido pode decidir se conformar com menos, mas, pessoalmente, penso que deveriam ser mais ambiciosos", acrescentou.

Após sua retirada do bloco em 31 de janeiro, o Reino Unido se encontra em um período de transição com a UE até o final de 2020. Durante este período, seguirá aplicando as normas europeias, enquanto negocia sua futura relação.

Von der Leyen advertiu ainda que os acordos comerciais implicam o respeito das normas e que a UE tentará evitar uma concorrência desleal.

"Ainda temos nossas normas, que devem ser respeitadas", frisou.

Também nesta terça o negociador-chefe da UE sobre o Brexit, Michel Barnier, advertiu contra qualquer "ilusão" sobre a praça dos serviços financeiros em uma futura relação entre o Reino Unido e o continente. O assunto deve ser negociado este ano.

"Não deve haver ilusão sobre esta questão: não haverá equivalência geral, global, ou permanente, sobre os serviços financeiros", disse ele em Estrasburgo, diante dos eurodeputados.