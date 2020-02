Comunicado do Business Wire :Reply

As inscrições estão abertas para participar do Reply Code Challenge, o desafio em equipes organizado pela Reply para aproximar as novas gerações da cultura de codificação e digital.

A competição internacional será online e acontecerá na quinta-feira, 12 de março de 2020. Após o sucesso da edição anterior, também este ano, juntamente com o Reply Code Challenge Standard Edition, destinado a estudantes e profissionais, será realizado o Reply Code Challenge Teen Edition, aberto para crianças entre 14 e 19 anos. Em 2019, ambas as edições do concurso tiveram mais de 15.000 crianças de 108 países diferentes, divididas em 2.800 equipes, que competiram entre si "em programação"

Problemas de lógica e matemática serão os temas principais da Teen Edition, enquanto as equipes da Standard Edition se enfrentarão em um problema algorítmico. Todas as linguagens de programação serão admitidas e, para cada problema, cada equipe poderá enviar todas as soluções desejadas. Os algoritmos que obtiverem a melhor pontuação durante o teste determinarão as equipes vencedoras.

O Reply Code Challenge Standard e Teen Edition são apenas os primeiros desafios que irão compor o programa de desafios da Reply para 2020. Além das questões de codificação, segurança cibernética e criatividade digital, este ano também haverá um concurso dedicado a questões financeiras, criado em colaboração com uma importante instituição financeira.

Os desafios mostram o compromisso da Reply com novos modelos de treinamento que, por meio de dinâmicas inovadoras e de jogos, envolvem as novas gerações em seu próprio idioma. A comunidade criada pela Reply com esses desafios já alcançou 40.000 jogadores, apenas três anos após o lançamento do primeiro desafio.

O Reply Code Challenge Standard Edition e o Reply Code Challenge Teen Edition acontecerão online no dia 12 de março, das 16:30 às 20:30 CET. Todas as informações estão disponíveis no site: challenge.reply.com

A Reply [MTA, STAR: REY] é especializada na concepção e implementação de soluções baseadas nos novos canais de comunicação e mídia digital. A Reply é uma rede de empresas altamente competentes, que apoiam os principais grupos industriais de todo o mundo, operando nos setores de telecomunicação e mídia, indústria e serviços, bancos, seguros e administração pública na definição e desenvolvimento de modelos de negócio habilitados para os novos paradigmas, como big data, cloud computing, digital media e Internet das Coisas. Os serviços da Reply incluem: Consultoria, Integração de Sistemas e Serviços Digitais. www.reply.com

