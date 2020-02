Governo chinês demite dois funcionários de alto escalão da área da Saúde

Dois funcionários da província chinesa de Hubei, epicentro da epidemia de um novo coronavírus, foram demitidos - anunciou a televisão estatal, nesta terça-feira (11), depois das arrasadoras críticas sobre seu gerenciamento da crise.

A diretora da Comissão de Saúde da província, Liu Zingzi, e o principal dirigente do Partido Comunista nesta organização, Zhang Jin, foram sumariamente afastados de seus cargos por decisão do Comitê Permanente do Partido em Hubei, informou a CCTV.

As demissões parecem buscar aplacar a opinião pública, que exigia a saída de ambos desde o falecimento de Li Wenliang, um oftalmologista de 34 anos apontado como um dos primeiros a alertar sobre a emergência sanitária.

Por enquanto, Wang Hesheng, ex-vice-ministro da Comissão Nacional de Saúde, substituirá os dois funcionários demitidos.

A revolta popular cresceu de forma evidente nas últimas semanas, e a grande maioria da população considera que as autoridades levaram tempo demais para reagir aos primeiros alertas sobre a doença.

A província de Hubei é o coração da epidemia, já que concentra 96% dos mais de mil mortos registrados até o momento, e 74%, dos casos confirmados de contaminação.