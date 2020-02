Pequim rejeita acusação de ciberespionagem à agência Equifax

As autoridades chinesas garantiram, nesta terça-feira (11), que "nunca se envolveram" em atividades de ciberespionagem, um dia depois de quatro militares chineses terem sido acusados nos Estados Unidos de piratear, em 2017, a base de dados da agência de crédito Equifax.

"O governo chinês e o Exército, assim como as pessoas que estão vinculadas com eles, nunca se envolveram, nem participaram de roubo de segredos comerciais pela Internet", disse o porta-voz do Ministério chinês das Relações Exteriores, Geng Shuang.

O Departamento de Justiça dos Estados Unidos anunciou ontem a acusação formal dos quatro militares chineses por suspeita de envolvimento em um dos "maiores atos de pirataria (digital) da história", disse o procurador-geral dos Estados Unidos, Bill Barr.

Os quatro acusados são membros de um instituto de pesquisa do Exército chinês e pesam contra eles acusações de fraude, ciberpirataria e espionagem econômico, entre outras.