Comunicado do Business Wire :Euromonitor International

A Euromonitor International, empresa global de pesquisa de mercado lançou o relatório "10 Principais Tendências Globais de Consumo 2020" em Português. Anualmente, este relatório identifica as tendências que mais vão influenciar o comportamento do consumidor, hábitos e decisões de compra no ano vigente.

De acordo com a Euromonitor International, as 10 principais tendências globais de consumo em 2020 são:

-- Mais que Humano: Adotando a inteligência artificial para automação e conveniência.

-- Conquiste-me em Segundos: Busca por conteúdo rápido, conciso e multissensorial para gratificação instantânea.

-- Mobilidade sem Limites: Escolha de métodos de transporte baseados nas preferências individuais para uma jornada perfeita.

-- Inclusão para Todos: Foco em diversidade e acessibilidade para todos.

-- Cuidando de Mim Mesmo: Priorizar a saúde mental e procurar produtos posicionados para atender às necessidades específicas de bem-estar.

-- Casas Multifuncionais: Fazer tudo do conforto do lar.

-- Personalização Privada: Equilibrar o desejo por experiências customizadas com as preocupações de compartilhamento de dados pessoais.

-- Orgulhosamente Local, Ganhando o Mundo: Valorizar a cultura e produtos caseiros adaptados aos gostos e preferências locais.

-- Revolucionários da Reutilização: Encontrar alternativas para produtos de uso único a fim de reduzir a pegada ambiental e o desperdício.

-- Queremos Ar Puro por Toda Parte: Defendendo cidades limpas e um mundo livre de carbono.

"Conveniência e controle pessoal são os temas principais que conectam essas tendências em 2020", explica Gina Westbrook, diretora de pesquisa de Tendências de Consumo da Euromonitor International. "Os consumidores estão se colocando em primeiro lugar enquanto procuram maneiras de simplificar as suas vidas", complementa.

Faça o download gratuito do relatório da Euromonitor International para descobrir as 10 principais tendências que vão influenciar o valores dos consumidores e as estratégias de negócios em 2020.

Sobre a Euromonitor International

Euromonitor International é líder no fornecimento de inteligência de negócios e análise estratégica de mercado globalmente. Do local ao global e do tático ao estratégico, as nossas soluções de pesquisa dão suporte a decisões sobre como, onde e quando expandir negócios. Encontre o relatório certo, banco de dados e solução personalizada para validar pridoridades, redirecionar premissas e descobrir novas oportunidades. Com escritórios em todo o mundo, analistas em mais de 100 países, as mais recentes técnicas de ciência de dados e pesquisa de mercado sobre as principais tendências e impulsionadores, ajudamos a entender os mercados globais.

