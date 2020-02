Comunicado do Business Wire :WP Engine

A WP Engine, a Plataforma de Experiência Digital WordPress (DXP), anunciou hoje a nomeação de Lisa Box como a nova vice-presidente sênior de desenvolvimento corporativo da empresa. Em seu novo cargo, Lisa será responsável por expandir a estratégia de crescimento da WP Engine, a liderança de mercado e o valor do cliente por meio de aquisições e parcerias estratégicas. Lisa se reportará à Heather Brunner, presidente e diretora executiva.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20200210005892/pt/

Lisa Box, Senior Vice President of Corporate Development for WP Engine (Photo: Business Wire)

Hoje cedo, Lisa Box ganhou um prêmio Channel Chief 2020 da CRN. Ela é uma das 50 principais executivas que foram homenageadas por seu trabalho na condução da pauta e divulgação da importância das parcerias do canal. Isso marca o terceiro ano consecutivo que Lisa recebe o prêmio. Lisa e outros Channel Chiefs da CRN 2020 serão apresentados na edição de fevereiro da CRN Magazine. Mais informações sobre os homenageados deste ano estão disponíveis no site www.CRN.com/ChannelChiefs.

"Lisa foi parte integrante de nosso crescimento e sucesso nos últimos quatro anos e estou ansiosa para que ela se desenvolva nesse momento", disse Heather Brunner. "Sua vasta experiência em estabelecer parcerias globais com empresas de tecnologia líderes do setor e no gerenciamento de extensos projetos de fusões e aquisições nos ajudará a continuar nosso crescimento em todo o mundo, bem como a estabelecer fortes relacionamentos com novos parceiros de tecnologia."

Antes de sua promoção, Lisa foi vice-presidente de alianças estratégicas e desenvolvimento de negócios da WP Engine. Antes de ingressar na WP Engine, Lisa ocupou cargos de vice-presidente de desenvolvimento de negócios no Endurance International Group e no Oversee.net. Ela também ocupou cargos de liderança de vendas e marketing na Internet REIT, SiteStuff e Trilogy. Foi membro-fundadora do Conselho de Desenvolvimento de Negócios da Forbes e consultora da Wayfair Interactive. Lisa tem mestrado em Administração de Empresas e bacharelado em Administração de Empresas pela Stephen F. Austin State University.

"A WP Engine tem uma reputação de ser líder global em WordPress e estou empolgada por poder aplicar minha energia e experiência para aumentar ainda mais nosso crescimento e liderança de mercado", disse Lisa Box. "Estou ansiosa para acelerar o que estamos fazendo em torno de fusões e aquisições e parcerias estratégicas para trazer as melhores soluções possíveis para o mercado a serviço dos nossos clientes".

A nomeação de Lisa segue o anúncio de Ramadass Prabhakar como vice-presidente sênior de engenharia global da WP Engine e a recente inclusão da WP Engine em nove prêmios Great Places to Work (GPTW) globalmente, incluindo GPTW para mulheres, GPTW em tecnologia, GPTW no Reino Unido, GPTW na Irlanda e GPTW Leadership for All. A WP Engine deseja ser um dos locais de trabalho preferidos, conhecido por promover um ambiente flexível, fortalecedor e inclusivo para todos.

Sobre a WP Engine:

A Plataforma de Experiência Digital WordPress da WP Engine oferece às empresas de todos os tamanhos a agilidade, desempenho, inteligência e integrações necessárias para impulsionar seus negócios mais rapidamente. A combinação de inovação tecnológica da WP Engine e uma equipe premiada de especialistas em WordPress tem a confiança de mais de 100.000 empresas em 150 países para fornecer aconselhamento e suporte, ajudando as marcas a criarem experiências digitais de classe mundial.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20200210005892/pt/

Eric Jones press@wpengine.com

© 2020 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.