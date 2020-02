Sinn Fein se torna a segunda força o parlamento irlandês

O partido nacionalista Sinn Fein (de esquerda) se tornou a segunda maior formação política no parlamento irlandês, de acordo com o resultado final das eleições legislativas realizadas no fim de semana.

Segundo a contagem dos votos encerrada na madrugada desta terça-feira (noite de segunda no Brasil), o Sinn Fein conseguiu 37 das 160 cadeiras no Dail, a câmara baixa do parlamento irlandês, com dois representantes a mais mais que o Fine Gael, do primeiro-ministro Leo Varadkar, enquanto o Fianna Fail (de centro-direita), ficou com 38.

Este resultado pode representar a possibilidade real de queda do primeiro-ministro.

"O Sinn Fein venceu a eleição, conquistamos o voto popular", disse Mary Lou McDonald, líder do partido que milita pela reunificação da República da Irlanda com a província britânica da Irlanda do Norte.

McDonald, 50, que em 2018 substituiu o Gerry Adams no comando do partido, caminhou triunfante por um mercado no centro de Dublin, onde posava com bebês e fazia malabarismos para o prazer dos fotógrafos.

No complexo sistema eleitoral irlandês, os eleitores não votam em uma lista estabelecida, mas fazem sua própria lista escolhendo candidatos de diferentes partidos em ordem de preferência.

O grande perdedor das eleições é sem dúvida o Fine Gael de Varadkar.

No entanto, depois de três anos à frente de um governo minoritário, que foi apoiado por Fianna Fail em nome da estabilidade ao resolver o complicado Brexit no vizinho Reino Unido, Varadkar viu sua popularidade cair à medida que se degradava no país o acesso à habitação e aos serviços públicos de saúde.

As eleições na Irlanda ocorreram apenas uma semana após a saída britânica da União Europeia, cujas consequências afetam especialmente a vizinha Irlanda e seus 4,9 milhões de habitantes.