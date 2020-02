Trump visitará Índia em 24 e 25 de fevereiro, anuncia Casa Branca

O presidente americano, Donald Trump, visitará a Índia, com paradas na capital, Nova Délhi, e no estado ocidental de Gujarat, em 24 e 25 de fevereiro, anunciou a Casa Branca nesta segunda-feira (10).

"Durante uma ligação telefônica nesse final de semana, o presidente e o Primeiro-ministro (Narendra) Modi concordaram que a viagem fortalecerá a associação estratégica entre Estados Unidos e Índia", diz a nota oficial.

Trump viajará acompanha da primeira-dama Melania.

Além da capital indiana, Trump e Melania visitarão a cidade de "Ahmedabad, no estado de Gujarat, cidade-natal do Primeiro-ministro Modi, e que desempenhou um papel tão importante na vida de (o líder político pacifista) Mahatma Gandhi e no movimento de independência da Índia ", informou a Casa Branca.

O magnata imobiliário de Nova York e o nacionalista hindu Modi chegaram ao poder com promessas em alguns aspectos similares, vendendo a si mesmos como "outsiders" ansiosos por restaurar a grandeza em seu país.

Em setembro, o presidente americano esteve junto com Modi em uma grande reunião em homenagem ao Primeiro-ministro em Houston, Texas (sul). Este gesto não usual foi visto como um sinal de amizade com o visitante, mas também como uma forma de Donald Trump ganhar apoio em sua campanha para a reeleição desse ano, tentando seduzir a diáspora indiana nos Estados Unidos a favor do Partido Republicano.

Modi, que esteve nos Estados Unidos durante a Assembleia Geral da ONU, elogiou Trump, a quem descreveu como "amigável, acessível e espirituoso".

A diáspora indiana nos Estados Unidos, com cerca de quatro milhões de pessoas, é uma das mais prósperas do país, mas também uma das mais leais ao Partido Democrata.