Nasdaq e S&P 500 atingem níveis recorde em Wall Street

A bolsa de Nova York fechou em alta nesta segunda-feira (10), impulsionada por várias ações tecnológicas em um mercado que continua ponderando o impacto do novo coronavírus e à espera do testemunho no Congresso do presidente do Federal Reserve (Fed, banco central americano), Jerome Powell.

Segundo os resultados no fechamento, o S&P; 500 teve alta de 0,7% a 3,352.09 pontos, enquanto o Nasdaq subiu 1,1% a 9.628,39 pontos. Enquanto isso, o Dow Jones subiu 0,60% a 29.278,07 pontos.

Enquanto amplas regiões da China permanecem fechadas e mergulhadas em inatividade, as rodovias em Pequim e o centro financeiro de Xangai tiveram muito mais tráfego nesta segunda, enquanto a cidade de Guangzhou (sul) anunciou que vai começar a retomar o transporte público.

Os mercados passaram a maior parte da semana em modo de recuperação, visto que os investidores ignoraram em grande medida o coronavírus por considerar pouco provável que tenha um impacto negativo duradouro no crescimento global.

"Temos a ideia de que o governo fez um trabalho muito bom ao tomar medidas e tentar contê-lo", disse J.J. Kinahan, estrategista-chefe de mercado da TD Ameritrade.

"Pode pirar, mas nos sentimos bem com o que sabemos agora", afirmou.

Os investidores esperam a publicação de dados-chave sobre vendas varejistas e preços ao consumidor, assim como o testemunho de Powell ao Congresso a partir desta terça.

No mercado de bônus, o rendimento da dívida americana com dez anos de prazo caiu, estabelecendo-se às 9H30 GMT (6h30 de Brasilia) a 1,560% contra 1,583% no fechamento de sexta-feira.