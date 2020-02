Petróleo cai ao nível mínimo em mais de um ano, afetado por coronavírus

Os preços do petróleo acentuaram a queda nesta segunda-feira (10) devido ao impacto da epidemia de coronavírus sobre a demanda do cru e à falta de resposta à crise por parte dos membros da Opep.

Em Nova York, o barril americano de "light sweet" (WTI) para entrega em março perdeu 75 centavos ou 1,5%, fechando a 49,57 dólares, a menor cotação desde o começo de janeiro de 2019.

Em Londres, por sua vez, o bairro do Brent do Mar do Norte para entrega em abril caiu 1,20 dólar, ou 2,2%, fechando a 53,27 dólares, o preço mais baixo desde o final de 2018.

"O mercado do petróleo continua sob pressão devido à crise do coronavírus e o impacto que tem na demanda de energia na China", o maior importador mundial de petróleo, explicou Andy Lipow, da Oil Associates.

A China, surpreendida pela epidemia do novo coronavírus, cujo último balanço é de mais de 40.000 pessoas infectadas e 900 mortes, voltou nesta segunda-feira a uma leve reativação do trabalho.