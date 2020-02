Comunicado do Business Wire :SMBC Group

SMBC, membro do SMBC Group, anunciou hoje que foi nomeado Banco Global do Ano de 2019 pela revista Project Finance International (PFI). Esta é a quinta vez que o SMBC ganha este importante prêmio.

O SMBC foi reconhecido por negócios bem-sucedidos que o Grupo apoiou no mundo inteiro e por ter construído uma presença substancial na América Latina. O acordo da Autopista al Mar 1 na Colômbia foi um acordo de financiamento do projeto de infraestrutura de referência e o vencedor do Acordo do Ano de Transporte das Américas e da Fase 2 de Quebrada Blanca, um projeto de mineração de cobre e molibdênio no Chile, que recebeu o prêmio Acordo de Mineração das Américas da Ano.

Outros projetos financiados pelo SMBC nas Américas também reconhecidos pela PFI:

-- KKR/NextEra - Nitrogênio, Acordo de Energia do Ano nas Américas

-- Calcasieu Pass LNG, Acordo do Ano da América do Norte

-- TAG Pipeline, Acordo do Ano da América Latina

-- Condor Energía, Acordo do Ano de Fontes Renováveis das Américas

"Estamos muito honrados em receber este prestigioso prêmio e orgulhosos de estar entre os vencedores anuais do PFI", disse Carl Adams, chefe de Financiamento Estruturado Global nas Américas. "Nossa equipe do SMBC se dedica a apoiar os nossos clientes e aprecia as parcerias confiáveis que temos com eles. Entendemos que esse reconhecimento reflete o nosso forte compromisso como líder do setor."

O Grupo continua a se destacar em consultoria e organização de dívidas, além de fortalecer o profundo conhecimento da empresa nos mercados de capitais e fusões e aquisições para ativos de financiamento de projetos.

Sobre o SMBC Group

O SMBC Group é um grupo financeiro global de primeira linha. Com sede em Tóquio e com uma história de 400 anos, o SMBC Group oferece opções diversificadas de serviços financeiros, que inclui transações bancárias, leasing, valores mobiliários, cartões de crédito e financiamento ao consumidor. O Grupo possui mais de 130 escritórios e 80 mil funcionários no mundo inteiro em quase 40 países. O Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. (SMFG) é a empresa controladora do SMBC Group, que é um dos três maiores grupos financeiros do Japão. As ações da SMFG são negociadas nas bolsas de valores de Tóquio, Nagoya e Nova York (NYSE: SMFG). Em 31 de dezembro de 2019, seus ativos totais eram de US$ 1,9 trilhão.

Nas Américas, o SMBC Group está presente nos EUA, Canadá, México, Brasil, Chile, Colômbia e Peru. Apoiado na força de capital do SMBC Group e no valor de seus relacionamentos na Ásia, o Grupo oferece uma variedade de serviços financeiros comerciais e de investimento aos seus clientes corporativos, institucionais e municipais. Ele conecta uma base de clientes diversificada aos mercados locais e à extensa rede global da empresa. As empresas operacionais do Grupo nas Américas incluem o Sumitomo Mitsui Banking Corp. (SMBC), o SMBC Nikko Securities America, Inc., o SMBC Capital Markets, Inc., o SMBC Rail Services LLC, o Manufacturers Bank, o JRI America, Inc., o SMBC Leasing and Finance, Inc., o Banco Sumitomo Mitsui Brasileiro S.A. e o Sumitomo Mitsui Finance and Leasing Co., Ltd.

© 2020 SMBC Group. Todos os direitos reservados.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20200210005730/pt/

Mina Takahashi Direto: +1-212-756-5593 mina_takahashi@smbcgroup.com

