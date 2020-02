Trump diz que é hora de negociar 'muito a sério' acordo comercial com a UE

É hora de negociar "muito a sério" um acordo comercial com a União Europeia, estimou nesta segunda-feira o presidente americano Donald Trump, enquanto as discussões patinam, principalmente a respeito da questão agrícola.

"A Europa nos trata muito mal", ressaltou diante dos governadores reunidos na Casa Branca, lamentando um "enorme déficit" com Bruxelas "nos últimos 10 ou 12 anos" e "incríveis barreiras alfandegárias".

O presidente republicano exorta os países membros da UE a abrir mais seus mercados aos produtos americanos, especialmente produtos agrícolas.

Donald Trump e a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, anunciaram no final de janeiro, após uma reunião em Davos (Suíça), o desejo de relançar as discussões comerciais e concluir um acordo nas próximas semanas.

Mas, no momento, as negociações não foram bem-sucedidas e as relações permanecem tensas, já que o anfitrião da Casa Branca voltou a ameaçar tributar as importações de veículos europeus, o que abala principalmente as fabricantes alemães.

Em janeiro, ele alertou que "pensaria muito a sério" sobre essa possibilidade se as negociações para um acordo comercial transatlântico chegassem a algum lugar.

Nesta segunda-feira, enfatizou que não se concentrou nas discussões europeias porque estava focado em chegar a um acordo com a China, o Japão e a Coreia do Sul. "Eu não queria fazer tudo ao mesmo tempo", disse ele.

Desde o início do ano, o comissário europeu para o Comércio, o irlandês Phil Hogan, visitou Washington duas vezes para discutir seu colega americano Robert Lighthizer.

Von der Leyen também deve ir a Washington em breve, uma reunião que pode levar à assinatura de uma espécie de "declaração política", como a que foi concluída em julho de 2018 entre Donald Trump e o ex-presidente da Comissão Jean-Claude Juncker.

Na ocasião, os dois homens prometeram negociar dois acordos: um destinado a abolir os direitos alfandegários sobre bens industriais, o outro para eliminar certas barreiras não-tarifárias ao comércio por meio de cooperação regulatória.

As discussões sobre bens industriais não avançaram desde então.