Palestinos desistem de pedir votação no Conselho de Segurança sobre plano dos EUA

Os palestinos desistiram de pedir a votação no Conselho de Segurança da ONU, nesta terça-feira (11), de uma resolução rejeitando o plano de paz dos Estados Unidos por falta de apoio internacional - disseram diplomatas nesta segunda (10).

Apoiado pela Indonésia e pela Tunísia, o texto corria o risco de não alcançar os nove votos a favor (do total de 15), o mínimo necessário para a adoção sem o veto de um país membro permanente, explicaram esses diplomatas à AFP.

A decisão repentina ocorre depois que os Estados Unidos - que têm poder de veto - apresentaram uma série de emendas ao texto em negociação desde a semana passada e que devem ser votadas em uma reunião do Conselho de Segurança na presença do presidente palestino, Mahmud Abbas.

De acordo com a proposta americana, Washington planeja eliminar parágrafos inteiros do projeto, em particular todos aqueles que se referem explicitamente às resoluções da ONU desde 1967. Todas as referências relativas a Jerusalém Oriental também são excluídas.

"As consultas continuam sobre o texto", informou um diplomata sob condição de anonimato.

Outros diplomatas questionaram, porém, a possibilidade de uma votação futura à luz de posições radicalmente divergentes.

Já o comparecimento de Abbas amanhã, perante o Conselho de Segurança, não está sendo questionado, de acordo com várias fontes diplomáticas.