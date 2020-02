Comunicado do Business Wire :I Squared Capital

A I Squared Capital, por meio do seu ISQ Global Infrastructure Fund II, adquiriu uma participação indireta na Oleoducto Central, S.A. (OCENSA) da Advent International. A OCENSA opera o maior oleoduto de petróleo bruto da Colômbia, com uma capacidade de 680 mil barris por dia e transporta aproximadamente 75% do petróleo produzido no país. A empresa iniciou suas operações em 1998 e é controlada e operada pela CENIT Transporte y Logistica de Hidrocarburos S.A.S. (CENIT), uma subsidiária integral da Ecopetrol (NYSE:EC) dedicada à produção midstream.

O oleoduto de 848 quilômetros é, principalmente, subterrâneo e tem origem na Cuenca de los Llanos, a região produtora de petróleo mais prolífica da Colômbia, e finaliza em um terminal de exportação de propriedade do porto de Coveñas, o principal porto de exportação de petróleo do país. Especialmente bem posicionada para transportar petróleo pesado (até 600 centistokes), a OCENSA é uma opção altamente econômica e confiável para os produtores da Cuenca de los Llanos.

"A I Squared Capital construiu uma forte franquia na América Latina, com mais de US$ 1,5 bilhão investidos nos setores de geração de energia, transmissão e midstream", disse Adil Rahmathulla, sócio-gerente da I Squared Capital. "O investimento da I Squared Capital na Colômbia reforça nossa estratégia de expandir nossa presença em mercados emergentes de alto crescimento com ambientes de negócios positivos e estruturas institucionais."

A White & Case atuou como consultora jurídica da I Squared Capital nesta transação.

Sobre a I Squared Capital: A I Squared Capital é uma gestora mundial independente de investimentos em infraestrutura, com foco em energia, serviços públicos, telecomunicações, transporte e infraestrutura social nas Américas, Europa e Ásia. A empresa possui escritórios em Hong Kong, Londres, Miami, Nova Delhi, Nova York e Singapura.

