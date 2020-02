Comunicado do Business Wire :IDEMIA

A FCA está levando seu visionário programa global de telemática para o próximo nível com a integração da plataforma eSIM (DAKOTA) e do gerenciamento de assinatura (Smart Connect) da IDEMIA. Esses serviços inovadores, já operacionais, estão permitindo que a FCA otimize as operações diárias dos veículos.

O eSIM DAKOTA será incorporado diretamente nos novos modelos de veículos da FCA, que serão lançados em várias regiões. Combinada com o Smart Connect, essa solução oferece à fabricante de automóveis a flexibilidade de escolher dinamicamente o melhor fornecedor de conectividade durante toda a vida útil do veículo em escala mundial.

As soluções da IDEMIA não apenas pavimentam o caminho para serviços sob demanda, como chamadas de emergência, manutenção preditiva e serviços relacionados com seguros, mas também simplificam o processo de fabricação e fornecem a capacidade de atualizar de maneira remota o software e adaptar os pacotes de conectividade aos regulamentos e requisitos locais.

Como a expectativa é de que os carros conectados representem mais de 90% das vendas totais de veículos até 2024 e o valor dos serviços conectados nos automóveis salte 28% entre 2017 e 2030, o mercado está preparado para o DAKOTA e o Smart Connect.

"À medida que aumenta o número de carros conectados, nossa parceria com a FCA mostra nossa experiência e know-how de alta tecnologia. O fato de as principais fabricantes de automóveis premium e mais de 500 operadoras de telefonia móvel no mundo todo recorrerem à IDEMIA para ajudá-las a atender a diversas necessidades de conectividade e simplificar a migração para esse novo ecossistema mostra que somos claramente um parceiro confiável", afirmou Yves Portalier, vice-presidente executivo de atividades de Dispositivos Biométricos e Automotivos da IDEMIA.

