Comunicado do Business Wire :Aptorum Group Limited

Aptorum Group Limited (Nasdaq: APM) ("Aptorum Group"), uma empresa biofarmacêutica com foco no desenvolvimento de novas terapêuticas para atender às necessidades médicas globais não atendidas, anuncia dados e desenvolvimento positivos em relação ao candidato a medicamento reaproveitado, o SACT-1, para o tratamento do neuroblastoma, um tipo raro de câncer pediátrico que se desenvolve em bebês e crianças pequenas. Sujeito à conclusão dos estudos de validação atuais, o Aptorum Group planeja aproveitar o caminho 505(b)(2) e enviar uma submissão do IND ao FDA para o SACT-1 no segundo semestre de 2020.1

O SACT-1 é o primeiro candidato a medicamentos reaproveitado a ser desenvolvido sob a plataforma de descoberta de medicamentos Smart-ACTTM, que emprega uma abordagem sistemática para identificar, redirecionar e desenvolver medicamentos aprovados existentes de encontro a um universo atualmente identificado de mais de sete mil (e aumentando) doenças órfãs.2

Através desta plataforma, o Aptorum Group pretende acelerar e promover rapidamente os candidatos a medicamentos reaproveitados, que geralmente têm perfis e dados de segurança e toxicidade humanos bem estabelecidos, através das fases de desenvolvimento e clínica para atender ao mercado em rápido crescimento de doenças órfãs. O Aptorum Group tem como objetivo rastrear várias áreas de doenças órfãs, incluindo, entre outras, doenças oncológicas, autoimunes, metabólicas e genéticas.

Através da plataforma Smart-ACTTM, o Aptorum identificou com sucesso a eficácia potencial e desenvolve o SACT-1 para o tratamento do neuroblastoma, sendo uma área terapêutica totalmente nova a partir de sua indicação aprovada. Em nossos estudos recentes, o SACT-1 demonstrou ser eficaz contra inúmeras linhas celulares de neuroblastoma, das quais duas são células amplificadas de MYCN, que representam o grupo de pacientes de neuroblastoma de alto risco. Além disso, ao usar um índice de combinação como uma medida quantitativa da extensão da interação medicamentosa, o Aptorum Group observou um sinergismo alto e robusto entre o SACT-1 e a quimioterapia tradicional in vitro, indicando um potencial aprimoramento da eficácia/redução da dose da quimioterapia. Em nosso estudo recente, a dose máxima tolerável do SACT-1 em um modelo de roedor foi determinada como superior a 400 mg/kg. Comparado com o MTD da quimioterapia padrão, como o paclitaxel (20 a 30 mg/kg)3 e a cisplatina (6mg/kg) 4, o perfil de segurança do SACT-1 parece ser bem impressionante.

A reformulação do SACT-1 é uma formulação pediátrica para melhor atender às necessidades de pacientes com neuroblastoma, que são exclusivamente crianças menores de cinco anos. Com base em nossas observações internas de informações pré-existentes de produtos aprovados,5 o SACT-1 também exibe um perfil de segurança bem estabelecido: a 150 mg/dia, (a taxa de mortalidade foi de 0% em estudos clínicos anteriores) sem eventos adversos relacionados à dose.

Sobre o neuroblastoma

O neuroblastoma é uma forma rara de câncer, classificada como uma doença órfã, que se forma em certos tipos de tecido nervoso e mais frequentemente nas glândulas suprarrenais, assim como na coluna, tórax, abdômen ou pescoço, predominantemente em crianças, especialmente em crianças com cinco anos de idade e abaixo. Para o grupo de alto risco, que representa cerca de 20%6 da população total de novos pacientes por ano, a taxa de sobrevida em cinco anos dessa condição é em torno de 40% a 50%, conforme observado pela American Cancer Society7. O alto custo atual do tratamento medicamentoso para pacientes de alto risco pode atingir uma média de US$ 200.000 por regime (todos os 6 ciclos)8. Além disso, a maioria dos pacientes pediátricos geralmente não tolera ou sobrevive ao estágio quimioterápico relevante que, sujeito a estudos clínicos adicionais, pode ser tratado positivamente pelo candidato SACT-1, devido aos potenciais efeitos sinérgicos, quando aplicado com quimioterapia padrão, conforme descrito acima.

Sobre a Aptorum Group Limited

A Aptorum Group Limited (Nasdaq: APM) é uma empresa farmacêutica dedicada ao desenvolvimento e à comercialização de novas terapêuticas para atender às necessidades médicas não atendidas. A Aptorum Group está realizando projetos terapêuticos em doenças órfãs, doenças infecciosas, doenças metabólicas e outras áreas de enfermidades.

Para mais informações sobre o Aptorum Group, acesse www.aptorumgroup.com.

Sobre o Smart Pharma Group

O Smart Pharma Group é de propriedade integral do Aptorum Group Limited. O Smart Pharma Group tem como foco a identificação e redefinição sistemática de medicamentos aprovados existentes para o tratamento de várias doenças órfãs. O Smart Pharma Group realiza tanto triagens com base computacional e validações clínicas para promover o desenvolvimento de seus candidatos reaproveitados.

1 Se o FDA considerar o caminho 505 (b) (2) como uma rota aceitável para aprovação do SACT-1, a empresa poderá aproveitar os dados clínicos e não clínicos existentes junto com estudos iniciados pelo patrocinador para acelerar o desenvolvimento e a aprovação do SACT-1. 2 Consulte https://rarediseases.info.nih.gov/diseases/pages/31/faqs-about-rare-diseases 3 Clin Cancer Res. 5(11):3632-8. 4 BMC Cancer 17: 684 (2017). 5 Sujeito à aprovação do FDA e na base de caso a caso, um requerimento 505(b)(2) pode contar, em parte, com as informações existentes de produtos aprovados (como as descobertas anteriores do FDA sobre segurança e eficácia) ou produtos na literatura (como dados disponíveis). Entretanto, geralmente falando, o requerente ainda é obrigado a realizar um estudo de transposição de fase 1 para comparar o medicamento listado de referência e citar as informações de segurança e eficácia estabelecidas. 6 Annu Rev Med. 2015; 66: 49-63. 7https://www.cancer.org/cancer/neuroblastoma/detection-diagnosis-staging/survival-rates.html 8 https://www.cadth.ca/sites/default/files/pcodr/Reviews2019/10154DinutuximabNeuroblastoma_fnEGR_NOREDACT-ABBREV_Post_26Mar2019_final.pdf

