AGENDA INTERNACIONAL AFP 7 DIAS

AGENDA INTERNACIONAL DE TERÇA-FEIRA, 11 DE FEVEREIRO DE 2020 ATÉ TERÇA-FEIRA, 18 DE FEVEREIRO DE 2020

A hora e a data dos eventos são expressas em horário de Brasília. Para cobertura e eventos dominantes, por gentileza consultar nossa pauta de matérias previstas, enviada diariamente.

(+) Evento adicionado nas últimas 24 horas

(*) Evento atualizado nas últimas 24 horas

TERÇA-FEIRA, 11 DE FEVEREIRO DE 2020

América

MANCHESTER (Estados Unidos) - New Hampshire realiza a primeira primária da campanha presidencial dos EUA -

MANCHESTER (Estados Unidos) - Trump realiza comício na véspera das primárias de New Hampshire -

NAÇÕES UNIDAS (Estados Unidos) - Presidente palestino fala ao Conselho de Segurança sobre plano americano - 12H00

BRASÍLIA (Brasil) - Actas del Copom- Brasil - 08H00

RIO DE JANEIRO (Brasil) - Producción Agricola Mês Ref: 01/2020 - 09H00

MÉXICO (México) - Informe Médicos Sem Fronteiras sobre solicitantes de asilo nos EUA reenviados ao México - 13H00

Europa

GENEBRA (Suíça) - OMS realiza conferência internacional sobre pesquisa de vacinas contra o coronavírus - (até 12)

YALTA - 75º aniversário da Conferência de Yalta -

GENEBRA (Suíça) - Conferência sobre Desarmamento realiza primeira sessão de 2020 - (até 27 de Março)

PARIS (França) - Vinexpo Paris - (até 12)

Oriente Médio e África do Norte

(+) BAGDÁ (Iraque) - Iraque realiza serviço memorial de 40 dias por comandante morto em ataque dos EUA - 05H00

(+) RAMALLAH (Territórios palestinos) - Protesto palestino em apoio ao presidente Abbas na ONU - 08H00

Ásia-Pacífico

CHINA - Novo vírus se propaga pela Ásia - (até 30 de Março)

África

CIDADE DO CABO (África do Sul) - 30 anos desde que Nelson Mandela foi libertado da prisão -

QUARTA-FEIRA, 12 DE FEVEREIRO DE 2020

América

BUENOS AIRES (Argentina) - Sociedade civil convoca protesto contra pagamento da dívida externa enquanto delegação do FMI visita Argentina -

Europa

LONDRES (Reino Unido) - Sessão de perguntas ao primeiro-ministro - 10H00

GENEBRA (Suíça) - A OMS se reúne para decidir se o Ebola na República Democrática do Congo ainda constitui emergência de saúde de interesse internacional -

BRUXELAS (Bélgica) - Reunião de ministros da Defesa da Otan - (até 13)

QUINTA-FEIRA, 13 DE FEVEREIRO DE 2020

América

MONTREAL (Canadá) - Bombardier: resultados 4º trimestre e anual 2019 - 09H00

Europa

DRESDEN (Alemanha) - 75º aniversário do bombardeio britânico-americano sobre Dresden durante a Segunda Guerra Mundial - (até 15)

PARIS (França) - Resultados Airbus 2019 - 04H00

VEVEY (Suíça) - Nestle publica resultados - 04H15

PARIS (França) - Relatório mensal do mercado de petróleo da AIE - 07H00

(+) BRUXELAS (Bélgica) - Reunião extraordinária de ministros da saúde europeus sobre o novo coronavírus - 07H00

LILLE (França) - Coronavírus: o Instituto Pasteur organiza uma conferência com dois pesquisadores para responder perguntas do público - 14H30

Oriente Médio e África do Norte

TEERÃ (Irã) - Começa campanha eleitoral para eleições parlamentares -

Ásia-Pacífico

YOKOHAMA (Japão) - Resultados Nissan - 04H00

SEXTA-FEIRA, 14 DE FEVEREIRO DE 2020

Mundo

MUNDO - Valentine's Day -

Europa

(+) MUNIQUE (Alemanha) - Conferência de Segurança de Munique - (até 16)

SÁBADO, 15 DE FEVEREIRO DE 2020

América

(+) VENEZUELA - Exercícios militares nas principais cidades da Venezuela convocados pelo Presidente Maduro - (até 16)

DOMINGO, 16 DE FEVEREIRO DE 2020

Europa

(+) MUNIQUE (Alemanha) - Reunião internacional sobre a Líbia (local e horários a confirmar) -

(+) BRUXELAS (Bélgica) - Reunião entre a UE e países dos Bálcãs candidatos à adesão - 16H00

Oriente Médio e África do Norte

(+) BEIRUTE (Líbano) - Líder do Hezbollah faz discurso - 10H30

Ásia-Pacífico

(+) QUIOTO (Japão) - 15 anos do Protocolo de Kyoto -

(+) PYONGYANG (Coreia do Norte) - Coreia do Norte celebra aniversário do nascimento de Kim Jong Il, pai do atual líder Kim Jong Un -

SEGUNDA-FEIRA, 17 DE FEVEREIRO DE 2020

Europa

(+) BRUXELAS (Bélgica) - Ministros dos Assuntos Europeus da UE (GAC) preparam cúpula especial sobre o primeiro orçamento plurianual da UE após o Brexit -

Ásia-Pacífico

(+) YOKOHAMA (Japão) - Nissan realiza assembléia geral extraordinária - 23H00

TERÇA-FEIRA, 18 DE FEVEREIRO DE 2020

Europa

(+) BRUXELAS (Bélgica) - Tribunal belga decide sobre ex-líder separatista catalão Puigdemont -

(+) HONG KONG (China) - Líder do executivo de Hong Kong, Carrie Lam, faz coletiva de imprensa - 00H00