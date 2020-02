Comunicado do Business Wire :InterSystems

A InterSystems está lançando uma funcionalidade global para seu sistema unificado de informações de saúde TrakCare® para detectar e dar suporte a pacientes com 2019-nCoV, a nova infecção por coronavírus que se originou em Wuhan (China).

A funcionalidade já está disponível para os usuários das últimas edições do TrakCare, e clientes na China e em vários outros países, incluindo Reino Unido e Emirados Árabes Unidos.

A funcionalidade permite que os médicos rastreiem os pacientes com 2019-nCoV, usando as orientações da Organização Mundial de Saúde (OMS) e um link para o aplicativo de monitoramento de Casos Globais do Coronavírus de Wuhan, fornecido pelo Johns Hopkins Center for Systems Science and Engineering nos EUA.

Os ícones indicarão se a detecção foi realizada e seus resultados. Não existe um tratamento globalmente aceito para o 2019-nCoV. No entanto, a recomendação da OMS aos hospitais é isolar os pacientes e proteger os outros da infecção, e o elemento final da nova funcionalidade do TrakCare aconselhará os médicos sobre quaisquer medidas que devam ser tomadas.

"A InterSystems acompanha de perto os requisitos mundiais de saúde, para que possa responder a questões capazes de ajudar a abordar o problema em tempo hábil", disse Hazem El Oraby, diretor médico do TrakCare da InterSystems. "Estamos orgulhosos de ter implementado isso rapidamente para nossos usuários."

"Este é um ótimo exemplo de como o TrakCare pode ser atualizado em tempo real para responder de forma urgente às ameaças e aplicado rapidamente nas organizações e para os médicos que o necessitam - particularmente, aqueles que usam a edição mais recente de nossos sistemas", completou El Oraby.

Atualmente, o TrakCare está implementado em 27 países do mundo inteiro, incluindo a China e toda a região da Ásia-Oceania. Na semana passada, o TrakCare recebeu a designação Best in KLAS para Global Electronic Medical Records na região da Ásia-Oceania.

